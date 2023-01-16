В Польшу перебрасывают ПВО Patriot – они прикроют военную помощь Украине

Январь, 16 в 14:23

Германия начала перебрасывать в Польшу системы противовоздушной обороны Patriot. Это делают для того, чтобы прикрывать логистический пункт, где собирают военную помощь для Украины, пишет Spiegel.

Журналисты отмечают, что первые солдаты в рамках этой переброски должны отправиться из Бад-Зюльце (Мекленбург-Передняя Померания) 16 января.

Также в ближайшие дни в Польшу передислоцируют системы вооружения – три батареи должны обеспечить защиту польской критической инфраструктуры на границе с Украиной.

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Сообщается, что системы прикроют важную перевалочную станцию для помощи Украине в 30 км от границы.

Ранее в Пентагоне отметили, что комплексы Patriot должны помочь сбивать бьющие по Украине баллистические ракеты и авиацию Российской Федерации.