Польща сформує меншу коаліцію, якщо Німеччина не погодиться відправити Україні танки Leopard – Моравецький

Січень, 22 в 14:13

Якщо Німеччина не погодить відправку Україні танків, Польща може створити коаліцію з країнами, які готові пожертвувати частиною своїх Leopard 2.

Про це сказав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю PAP.

За словами Моравецького, позиція Берліна є неприйнятною. Польща не розуміє, що ще має статися, аби Німеччина “відкрила очі і почала діяти відповідно до свого потенціалу”.

Зараз дивляться Прем’єр Польщі зазначив, що передусім Берліну не треба ослаблювати або саботувати дії інших країн. – Якщо згоди Німеччини на Leopard 2 так і не буде, то ми будемо будувати меншу коаліцію держав, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров’ю, – зазначив він. Моравецький наголосив, що Україна і Європа переможуть у цій війні – з Німеччиною або без неї. 20 січня під час засідання Рамштайну Німеччина, від якої залежить постачання танків, не оголосила про передання Leopard 2 Україні. Глава Міноборони ФРН Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не варто дивитись на Берлін так, наче він єдиний блокує рішення щодо постачання танків до України. Водночас він висловив впевненість, що рішення щодо передання до України танків Leopard 2 ухвалять найближчим часом. Читайте Використовуються лише для навчань. Україна зможе отримати від Німеччини 19 танків Leopard 2 – ЗМІ Джерело: PAP

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