Українські танкісти прибули до Британії для навчань на Challenger 2

Українські танкісти прибули до Великої Британії, щоб опанувати танки Challenger 2.

Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter.

Ukrainian tank crews have arrived in the UK to begin training for their continued fight against Russia.

Зараз дивляться

The UK will provide Challenger 2 tanks to Ukraine alongside global partner nations – demonstrating the strength of support for Ukraine, internationally.#StandWithUkraine pic.twitter.com/OLKtllePzN

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 29, 2023