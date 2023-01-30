РФ може готувати черговий етап “часткової мобілізації” – британська розвідка
Російська влада не виключає можливість проведення ще одного етапу “часткової мобілізації”, необхідного для нового наступу в Україні.
Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії.
22 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що російські прикордонники перешкоджають виїзду з Росії киргизьких трудових мігрантів із двома паспортами, оскільки їхні імена значаться у мобілізаційних списках.
Крім цього, 23 січня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що указ про “часткову мобілізацію” продовжує залишатися чинним. За його словами, указ, як і раніше, необхідний для підтримки збройних сил РФ.
– Можливо, російське керівництво продовжує шукати способи задовольнити потреби у великій кількості особового складу, необхідного для підтримки будь-якого великого наступу в Україні в майбутньому, при мінімізації внутрішнього інакомислення, – зазначають у Міноборони Британії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 January 2023
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/YuoAMeW7LQ
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 30, 2023
Раніше про підготовку до нової хвилі мобілізації в Росії повідомляла українська розвідка.
За даними ГУР, підвищену увагу військкоматів матимуть жителі центральних регіонів. Серед працівників московських підприємств проводять агітаційні заходи. Це супроводжується залякуванням.
Фото: ГУР