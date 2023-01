Російська влада не виключає можливість проведення ще одного етапу “часткової мобілізації”, необхідного для нового наступу в Україні.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

22 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що російські прикордонники перешкоджають виїзду з Росії киргизьких трудових мігрантів із двома паспортами, оскільки їхні імена значаться у мобілізаційних списках.

Крім цього, 23 січня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що указ про “часткову мобілізацію” продовжує залишатися чинним. За його словами, указ, як і раніше, необхідний для підтримки збройних сил РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 January 2023

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 30, 2023