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Факти / Світ

Москва та Мінськ знову продовжили військові навчання на території Білорусі

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
білоруські військові
Фото: Depositphotos

Спільні з Росією військові навчання у Білорусі продовжені ще на один тиждень – таким чином, вони безперервно тривають вже 43 тижні (з 29 квітня 2022 року).

Про це пише моніторингова група Беларускі Гаюн. 

– Навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі подовжено щонайменше до 27 лютого. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 18-19 лютого стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви, – сказано у повідомленні. 

Там уточнили, що йдеться про полігони Осиповичський, Доманово, Лепельський, та Обуз-Лісновський.

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– ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду, – додали у групі.

Раніше стало відомо, що у четвер, 2 лютого, Білорусь заявила про завершення спільних льотно-тактичних навчань з РФ.

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