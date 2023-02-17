Февраль, 17 в 14:27

Совместные с Россией военные учения в Беларуси продлены еще на одну неделю – таким образом, они непрерывно продолжаются уже 43 недели (с 29 апреля 2022).

Об этом пишет мониторинговая группа “Белорусский Гаюн”.

– Обучение ВС РБ/РФ в Беларуси продлено по меньшей мере до 27 февраля. Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 18-19 февраля станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва, – говорится в сообщении.

Там уточнили, что речь идет о полигонах Осиповичский, Доманово, Лепельский и Обуз-Лесновский.

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– ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но они по-прежнему не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта, – добавили в группе.

Ранее стало известно, что в четверг, 2 февраля, Беларусь заявила о завершении совместных летно-тактических учений с РФ.