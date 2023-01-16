Тренують авіацію. В Білорусі розпочались нові російсько-білоруські навчання
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Сьогодні, 16 січня, на території Білорусі розпочались спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів Збройних сил РБ і РФ.
Про це повідомляє Міноборони Білорусі.
Від російської сторони в навчаннях бере участь військове формування повітряно-космічних сил.
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Зазначено, що метою навчань є підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.
Росія та Білорусь в ході навчань планують відпрацювати:
- ведення повітряної розвідки;
- спільне патрулювання повітряного простору вздовж кордону;
- авіаційну підтримку угруповань військ;
- висадку тактичного повітряного десанту;
- доставку вантажів та евакуацію поранених.
У відомстві наголосили, що для проведення навчання задіюють усі аеродроми та полігони ВПС і військ ППО Збройних сил Білорусі.
Раніше у Білорусі повідомляли, що навчання заплановані у період з 16 січня до 1 лютого 2023 року.
Джерело: Міноборони Білорусі