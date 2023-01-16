Січень, 16 в 13:56

Сьогодні, 16 січня, на території Білорусі розпочались спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів Збройних сил РБ і РФ.

Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

Від російської сторони в навчаннях бере участь військове формування повітряно-космічних сил.

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Зазначено, що метою навчань є підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.

Росія та Білорусь в ході навчань планують відпрацювати:

ведення повітряної розвідки;

спільне патрулювання повітряного простору вздовж кордону;

авіаційну підтримку угруповань військ;

висадку тактичного повітряного десанту;

доставку вантажів та евакуацію поранених.

У відомстві наголосили, що для проведення навчання задіюють усі аеродроми та полігони ВПС і військ ППО Збройних сил Білорусі.

Раніше у Білорусі повідомляли, що навчання заплановані у період з 16 січня до 1 лютого 2023 року.

Джерело: Міноборони Білорусі