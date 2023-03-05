Через загрозу з боку РФ. ЄС готує місію для посилення оборони Молдови – ЗМІ
ЄС планує направити цивільну місію в Молдову. Країна відчуває дедалі більшу загрозу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє Welt am Sonntag.
За даними видання, 28 січня Молдова звернулася до Брюсселя з проханням про підтримку, і зараз Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) працює над так званою концепцією антикризового управління, яка має бути завершена вже цього місяця.
Зазначено, що у концепції експерти EEAS розробляють пропозиції щодо розміру, профілю та мандату запланованої місії, які потім мають бути одноголосно схвалені урядами.
– Бажання направити цивільну місію до Молдови є, – сказав дипломат ЄС, знайомий з ходом переговорів.
Welt am Sonntag додає, що Німеччина разом із Польщею, країнами Балтії, Швецією, Чехією, Португалією, Румунією та Данією є головними прихильниками проєкту. Дипломати очікують, що нова місія розпочне свою роботу на початку літа.
У рамках місії адміністративний персонал із країн-членів ЄС, в основному з судових органів, поліції та митниці, консультуватиме Молдову з питань створення ефективного сектору безпеки.
Крім того, ЄС хоче направити експертів для консультування країни у боротьбі з кібератаками та дезінформацією.
Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що Росія продовжує розхитувати ситуацію у Молдові та навколо невизнаного Придністров’я.
Джерело: Welt am Sonntag