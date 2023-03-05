Березень, 05 в 16:07

ЄС планує направити цивільну місію в Молдову. Країна відчуває дедалі більшу загрозу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Welt am Sonntag.

За даними видання, 28 січня Молдова звернулася до Брюсселя з проханням про підтримку, і зараз Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) працює над так званою концепцією антикризового управління, яка має бути завершена вже цього місяця.

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Зазначено, що у концепції експерти EEAS розробляють пропозиції щодо розміру, профілю та мандату запланованої місії, які потім мають бути одноголосно схвалені урядами.

– Бажання направити цивільну місію до Молдови є, – сказав дипломат ЄС, знайомий з ходом переговорів.

Welt am Sonntag додає, що Німеччина разом із Польщею, країнами Балтії, Швецією, Чехією, Португалією, Румунією та Данією є головними прихильниками проєкту. Дипломати очікують, що нова місія розпочне свою роботу на початку літа.

У рамках місії адміністративний персонал із країн-членів ЄС, в основному з судових органів, поліції та митниці, консультуватиме Молдову з питань створення ефективного сектору безпеки.

Крім того, ЄС хоче направити експертів для консультування країни у боротьбі з кібератаками та дезінформацією.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що Росія продовжує розхитувати ситуацію у Молдові та навколо невизнаного Придністров’я.

Джерело: Welt am Sonntag