Влаштовують мітинги та протести: для чого РФ хоче дискредитувати владу Молдови

Березень, 03 в 14:02

Росія продовжує розхитувати ситуацію у Молдові та навколо невизнаного Придністров’я.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, Росія має план дестабілізації Молдови та підтягує певні партії, які залучають у проросійські протести, а також є інформація, що РФ відправила до Молдови кілька десятків своїх людей, які мають військову школу за спиною.

Зараз дивляться

– Вони хочуть розхитати ситуацію з точки зору штурму урядових кварталів в Кишиневі, зайти в ці квартали та створити там такий собі псевдопереворот. Разом з тим зафіксувати можливість сепаратистам, які перебувають у Придністров’ї вийти звідти й збройними рядами зайти в Молдову, – сказав радник.

Як ми розповідали раніше, створюючи напруження навколо Молдови та невизнаного Придністров’я, Росія передусім намагається відвернути увагу міжнародної спільноти від війни в Україні, а також створити для росіян картинку хоч якоїсь “перемоги”.

За даними української розвідки, Росія має у Придністров’ї дуже обмежений військовий контингент, а на складах уже майже нічого немає, а “те, що залишилося – старе і непридатне до використання”.