Візит Сі Цзіньпіна до Путіна. Білий дім зі скепсисом ставиться до зустрічі

Березень, 20 в 8:32

В адміністрації президента США “з глибоким скепсисом” ставляться до візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Росію.

Про це повідомляє CNN.

Зазначено, що США намагались завадити зустрічі Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна, так як припускали, що Китай пропонуватиме Росії кроки, які будуть вигідні тільки їй, водночас для України це буде шкідливо.

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– Оскільки вони починають планувати свій порядок денний, ми, безумовно, хочемо висловити, наскільки нас турбують будь-які пропозиції з Китаю, які будуть односторонніми і відображатимуть лише російську точку зору, – сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Він додав, що китайський “мирний план” може включати певний тип припинення вогню, який просто дасть РФ перегрупувати свої сили для подальших атак.

– Тепер припинення вогню фактично є ратифікацією російського завоювання, – наголосив Кірбі.

Окрім того, у США стурбовані, що “безмежне” партнерство Путіна і Сі може заглибитися внаслідок таких переговорів.

Очільник КНР Сі Цзіньпін відвідає РФ 20−22 березня на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Китайський лідер поїде до Росії з візитом вперше від початку розв’язаної РФ повномасштабної війни проти України.