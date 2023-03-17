Березень, 17 в 12:58

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає наступного тижня Росію. Метою цього візиту є “заклик до миру” та “сприяння переговорам”.

Відповідну заяву поширило Міністерство закордонних справ Китаю.

Речник МЗС Ван Веньбінь повідомив на брифінгу, що Китай начебто відстоюватиме свою “об’єктивну та неупереджену позицію” щодо міжнародних і регіональних питань, включно з “кризою в Україні”.

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– Пропозиція Китаю зводиться до одного речення, яке полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти переговорам, – заявив він, коментуючи мету поїздки.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ відбудеться на тлі намагань Пекіна позиціонувати себе як нейтрального посередника щодо війни в Україні та балансувати між відносинами з Москвою та зв’язками із Заходом.

Нещодавно західні офіційні особи висловили занепокоєння, що Китай може розглядати можливість надання РФ летальної військової допомоги, зокрема безпілотників і боєприпасів для використання у війні проти України. Офіційний Пекін відкидає ці звинувачення.

Виступаючи на брифінгу в п’ятницю, 17 березня, Ван Веньбінь заявив, що Китай завжди займав “розважливу та відповідальну” позицію та контролював експорт військових і цивільних товарів подвійного призначення відповідно до закону.

Речник МЗС Китаю наполягав, що економічне і торговельне співробітництво між КНР та Росією є “відкритим і прозорим”.

Водночас, не називаючи жодної конкретної країни, Ван Веньбінь повідомив, що Китай виступає проти “односторонніх санкцій і загальної юрисдикції без підстав у міжнародному праві та без дозволу Ради Безпеки ООН”. Крім того, він звинуватив деякі країни у “подвійних стандартах” щодо продажу зброї, заявивши, що вони начебто “підливають олії у вогонь” щодо України.

Що відомо про візит Сі Цзіньпіна до РФ: дата та деталі

Очільник КНР Сі Цзіньпін відвідає РФ 20−22 березня на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Китайський лідер поїде до Росії з візитом вперше від початку розв’язаної РФ повномасштабної війни проти України.

– На запрошення президента РФ Володимира Путіна голова КНР Сі Цзіньпін з 20 до 22 березня відвідає Росію з державним візитом, – повідомили в китайському МЗС.

Цю інформацію оприлюднили і в Кремлі. Відбудеться “обговорення актуальних питань розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії” між Китаєм та РФ, а також підписання документів.

Інформація про те, що Сі Цзіньпін планує у найближчі місяці відвідати Москву для зустрічі з Путіним, з’явилася ще в лютому.

Західні ЗМІ також повідомляли, що лідер Китаю планує провести онлайн-зустріч із президентом України Володимиром Зеленським після візиту до РФ.

Наприкінці лютого МЗС Китаю оприлюднило так званий мирний план, який складається із 12 пунктів і стосується війни в Україні. У ньому КНР пропонує, щоб після “припинення вогню” Україна та РФ відновили “мирні переговори”, однак не згадує про те, що Росія для початку повинна припинити агресію та вивести свої війська.

Джерело: МЗС Китаю, пресслужба Кремля