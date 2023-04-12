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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Під час служби у Страсну п’ятницю в Еквадорі “заплакала” статуя Діви Марії

Під час служби у Страсну п’ятницю в Еквадорі “заплакала” статуя Діви Марії
Фото: Depositphotos

7 квітня в Еквадорі у римсько-католицькій церкві під час служби перед Великоднем “заплакала” статуя Діви Марії.

Про це повідомляє таблоїд mirror.co.uk.

Зазначено, що віряни церкви були приголомшені. Деякі дістали свої телефони, щоб записати цей момент, інші – впали на коліна, благаючи про прощення.

Під час служби у Страсну п’ятницю в Еквадорі “заплакала" статуя Діви Марії

Видання пише, що статуя “плакала” протягом трьох хвилин.

– Парафіяни підійшли до мене і сказали, що Богородиця плаче. Я підійшов і спочатку подумав, що це штучні сльози на образі, але потім побачив, що три сльози витекли з її лівого ока, – сказав координатор парафії Відер Вівас.

ЗМІ зазначають, що справа буде передана до єпархії для розслідування.

Джерело, фото: mirror.co.uk. 

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Еквадор, Церква
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