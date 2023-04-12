Під час служби у Страсну п’ятницю в Еквадорі “заплакала” статуя Діви Марії

7 квітня в Еквадорі у римсько-католицькій церкві під час служби перед Великоднем “заплакала” статуя Діви Марії.

Про це повідомляє таблоїд mirror.co.uk.

Зазначено, що віряни церкви були приголомшені. Деякі дістали свої телефони, щоб записати цей момент, інші – впали на коліна, благаючи про прощення.

Видання пише, що статуя “плакала” протягом трьох хвилин.

– Парафіяни підійшли до мене і сказали, що Богородиця плаче. Я підійшов і спочатку подумав, що це штучні сльози на образі, але потім побачив, що три сльози витекли з її лівого ока, – сказав координатор парафії Відер Вівас.

ЗМІ зазначають, що справа буде передана до єпархії для розслідування.

Джерело, фото: mirror.co.uk.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.