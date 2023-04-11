Це церква Радянського Союзу, яка переросла в ФСБ: Коваленко про заборону УПЦ МП

Настав час люстрації у релігійному середовищі, зокрема, потрібно забезпечити духовну безпеку України від УПЦ Московського патріархату.

Про це заявив ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості (ПЦУ) Георгій Коваленко.

– Московський патріархат – це церква Радянського Союзу, створена фактично за вказівкою Сталіна за безпосередньої участі НКВД, яке потім переросло в КДБ, і зараз у ФСБ. Тобто всі ті радянські архієреї, які отримували ставлення в радянські часи, співпрацювали з радянською, а потім – з російською розвідкою. Я думаю, що частина цієї співпраці, зокрема, винагороди за цю співпрацю, це російські паспорти, – розповів він.