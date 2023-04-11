Це церква Радянського Союзу, яка переросла в ФСБ: Коваленко про заборону УПЦ МП
Настав час люстрації у релігійному середовищі, зокрема, потрібно забезпечити духовну безпеку України від УПЦ Московського патріархату.
Про це заявив ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості (ПЦУ) Георгій Коваленко.
– Московський патріархат – це церква Радянського Союзу, створена фактично за вказівкою Сталіна за безпосередньої участі НКВД, яке потім переросло в КДБ, і зараз у ФСБ. Тобто всі ті радянські архієреї, які отримували ставлення в радянські часи, співпрацювали з радянською, а потім – з російською розвідкою. Я думаю, що частина цієї співпраці, зокрема, винагороди за цю співпрацю, це російські паспорти, – розповів він.
На думку Коваленка, необхідно провести люстрацію в релігійному середовищі, щоб духовно захистити державу.
– Я думаю, що настав час люстрації, зокрема, у релігійному середовищі. Настав час, як говорить президент, духовно захистити Україну, гарантувати духовну безпеку нашої країни, – вважає ректор.