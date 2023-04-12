Во время службы в Страстную пятницу в Эквадоре “заплакала” статуя Девы Марии

7 апреля в Эквадоре в римско-католической церкви во время службы перед Пасхой “заплакала” статуя Девы Марии.

Об этом сообщает таблоид mirror.co.uk.

Указано, что верующие церкви были ошеломлены. Некоторые достали свои телефоны, чтобы записать этот момент, другие — упали на колени, умоляя о прощении.

Издание пишет, что статуя “плакала” в течение трех минут.

— Прихожане подошли ко мне и сказали, что Богородица плачет. Я подошел и сначала подумал, что это искусственные слезы на образе, но потом увидел, что три слезы вытекли из ее левого глаза, — сказал координатор прихода Видер Вивас.

СМИ отмечают, что дело будет передано в епархию для расследования.

Источник, фото: mirror.co.uk.

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