Через фейковий транзит РФ отримала товари ЄС щонайменше на $1 млрд – FT

Понад $1 млрд експорту з ЄС, на який поширюються санкції, зник під час транзиту до економічних партнерів Росії. Це допомогло підтримати економіку російського диктатора Володимира Путіна у воєнний час.

Про це пише Financial Times.

Відкриті дані, проаналізовані виданням, свідчать, що лише близько половини контрольованих товарів подвійного призначення вартістю 2 млрд доларів, відправлених із ЄС, фактично досягли своїх заявлених пунктів призначення в Казахстані, Киргизстані та Вірменії.

Ці товари, які, на думку ЄС, можуть бути використані військовими або розвідувальними службами і підлягають експортному контролю, могли потрапити до Росії безпосередньо з ЄС під приводом того, що вони були лише проїздом.

Велику частку таких товарів було відправлено з країн Балтії у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли торгівля ЄС із Казахстаном, Киргизстаном і Вірменією зросла до безпрецедентного рівня.

– Невідповідності, знайдені у записах, свідчать про те, що Росія обходила широкі санкції за допомогою посередників, агентів або постачальників, які вказували фальшиві пункти призначення в митних деклараціях ЄС, – йдеться у матеріалі.

Зазначено, що цей метод допоміг Москві зберегти доступ до критично важливої європейської продукції, зокрема, до авіаційних компонентів, оптичного обладнання і газових турбін.

Щодо деяких конкретних категорій товарів, зокрема газових турбін, паяльників і радіомовного обладнання, то, згідно з даними, майже жоден із товарів, відправлених з ЄС, не досягнув місця призначення.

Ситуація відзначає складність зусиль, спрямованих на те, щоб перекрити доступ Росії до чутливих товарів, навіть якщо ці товари підпадають під узгоджені обмеження країн Заходу.

FT також додає, що справжня цифра ймовірного потоку тіньового імпорту до РФ є значно вищою, оскільки 1 млрд доларів стосується лише вибірки товарів, на які поширюється заборона, що журналісти змогли зіставити з даними про міжнародні торговельні потоки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та партнери готують великий санкційний пакет проти Росії.

Джерело : Financial Times

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