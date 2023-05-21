Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Боєприпаси для HIMARS, ракети та снаряди. США виділяють Україні новий пакет допомоги
Після зустрічі президента Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена у Пентагоні оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні вартістю $375 млн.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Новий пакет підтримки міститиме:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- мостові системи;
- броньовані медичні машини;
- вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
- тепловізійні системи;
- запчастини та інше польове обладнання.
Зазначено, що ця допомога є тридцять восьмим вилученням обладнання із запасів Міноборони США для України з серпня 2021 року.
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