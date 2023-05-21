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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Боєприпаси для HIMARS, ракети та снаряди. США виділяють Україні новий пакет допомоги

Пентагон
Фото: Depositphotos

Після зустрічі президента Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена у Пентагоні оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні вартістю $375 млн.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Новий пакет підтримки міститиме:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • мостові системи;
  • броньовані медичні машини;
  • вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
  • тепловізійні системи;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Зазначено, що ця допомога є тридцять восьмим вилученням обладнання із запасів Міноборони США для України з серпня 2021 року.

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Війна в Україні, США, Україна
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