Боєприпаси для HIMARS, ракети та снаряди. США виділяють Україні новий пакет допомоги

Після зустрічі президента Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена у Пентагоні оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні вартістю $375 млн.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Новий пакет підтримки міститиме:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

мостові системи;

броньовані медичні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тепловізійні системи;

запчастини та інше польове обладнання.

Зазначено, що ця допомога є тридцять восьмим вилученням обладнання із запасів Міноборони США для України з серпня 2021 року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.