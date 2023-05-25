Десантіс заявив, що хотів би бачити “врегулювання” війни в Україні до 2025 року

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс, який оголосив про участь у виборах президента США від республіканців, заявив, що у разі обрання не хотів би бачити американські війська у російсько-українській війні.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News після висування своєї кандидатури.

Його запитали про його дії з перших днів на президентській посаді в разі обрання щодо російсько-української війни.

Спершу він розкритикував актуальний стан армії США, заявивши, що військо стало “політизованим”, “там говорять про гендерну ідеологію” і “про глобальне потепління”.

Десантіс сказав, що армію треба фокусувати “на обов’язку, ключових цінностях і ключовій місії”.

Щодо війни, розв’язаної Росією в Україні, він сказав, що хотів би побачити “врегулювання” до 2025 року. Губернатор штату Флорида підкреслив, що американська армія не повинна бути втягненою у війну.

— Я б хотів побачити врегулювання цього (війни, – Ред.). Я б не хотів бачити ширшої війни. Але я б не хотів бачити США з їхніми військами, втягненими у війну в Росії чи в Україні, – сказав Десантіс.

Нагадаємо, 44-річний Рональд Десантіс офіційно вступив у президентські перегони. Республіканець є головним суперником колишнього президента США Дональда Трампа.

Джерело : Fox News

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