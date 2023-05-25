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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Головний суперник Трампа від республіканців оголосив про участь у президентських перегонах

Рон ДеСантіс
Фото: Getty Images

У середу губернатор Флориди Рон ДеСантіс розпочав свою президентську кампанію 2024 року.

Про це повідомляє агентство AP News.

44-річний республіканець і головний конкурент Дональда Трампа повідомив про своє рішення у Федеральній виборчій комісії перед онлайн-розмовою з гендиректором Twitter Ілоном Маском.

– Американський занепад не є неминучим – це вибір. І ми маємо обрати новий напрямок – шлях, який приведе до відродження Америки. Я балотуюся в президенти Сполучених Штатів, щоб очолити наше велике американське повернення, – рішуче заявив ДеСантіс, перераховуючи свої консервативні досягнення.

Очікується, що остаточний кандидат від республіканців зустрінеться з президентом-демократом Джо Байденом на загальних виборах у листопаді 2024 року.

До списку представників на вибори президента США також входять колишній посол ООН Нікі Гейлі, сенатор Тім Скотт із Південної Кароліни, колишня губернаторка Арканзасу Аса Гатчінсон і підприємець у сфері біотехнологій Вівек Рамасвамі. Колишній віцепрезидент Майк Пенс також вважається ймовірним кандидатом у президенти, але він ще не оголосив про свою участь у виборах.

Пів року тому ДеСантіс виграв перевибори у Флориді з приголомшливим відривом у 19 відсоткових пунктів – навіть у той час, коли республіканці в багатьох інших штатах зазнавали труднощів. Він також здобув кілька великих політичних перемог під час весняної сесії законодавчих зборів, контрольованих республіканцями.

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Зазначається, що Трамп уже кілька місяців зосереджений на підриві політичної привабливості ДеСантіса. Трамп і його команда вважають, що Рон ДеСантіс може бути єдиною прямою загрозою для Трампа в боротьбі за посаду президента.

Джерело: AP News
Вибори в США, вибори президента
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