Головний суперник Трампа від республіканців оголосив про участь у президентських перегонах

У середу губернатор Флориди Рон ДеСантіс розпочав свою президентську кампанію 2024 року.

Про це повідомляє агентство AP News.

44-річний республіканець і головний конкурент Дональда Трампа повідомив про своє рішення у Федеральній виборчій комісії перед онлайн-розмовою з гендиректором Twitter Ілоном Маском.

– Американський занепад не є неминучим – це вибір. І ми маємо обрати новий напрямок – шлях, який приведе до відродження Америки. Я балотуюся в президенти Сполучених Штатів, щоб очолити наше велике американське повернення, – рішуче заявив ДеСантіс, перераховуючи свої консервативні досягнення.

Очікується, що остаточний кандидат від республіканців зустрінеться з президентом-демократом Джо Байденом на загальних виборах у листопаді 2024 року.

До списку представників на вибори президента США також входять колишній посол ООН Нікі Гейлі, сенатор Тім Скотт із Південної Кароліни, колишня губернаторка Арканзасу Аса Гатчінсон і підприємець у сфері біотехнологій Вівек Рамасвамі. Колишній віцепрезидент Майк Пенс також вважається ймовірним кандидатом у президенти, але він ще не оголосив про свою участь у виборах.

Пів року тому ДеСантіс виграв перевибори у Флориді з приголомшливим відривом у 19 відсоткових пунктів – навіть у той час, коли республіканці в багатьох інших штатах зазнавали труднощів. Він також здобув кілька великих політичних перемог під час весняної сесії законодавчих зборів, контрольованих республіканцями.

Зазначається, що Трамп уже кілька місяців зосереджений на підриві політичної привабливості ДеСантіса. Трамп і його команда вважають, що Рон ДеСантіс може бути єдиною прямою загрозою для Трампа в боротьбі за посаду президента.

Джерело : AP News

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