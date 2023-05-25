На Рамштайні погодили план навчання українських пілотів на F-16 – Остін

Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що під час засідання контактної групи з питань оборони України її учасниці узгодили плани навчання українських пілотів на F-16 та інших винищувачах.

Про це він сказав на брифінгу після закінчення зустрічі.

— Минулого тижня президент Байден оголосив, що Сполучені Штати підтримуватимуть спільні зусилля з нашими союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів на літаках 4-го покоління, в тому числі F-16. Ми сподіваємося, що це навчання розпочнеться найближчими тижнями, – сказав Остін.

Як повідомив Остін, коаліцію з навчання очолили Данія та Нідерланди. До неї приєднаються Норвегія, Польща та Португалія. Він висловив сподівання, що до цієї ініціативи долучаться й інші країни.

Остін сказав, що під час зустрічі у форматі Рамштайн заслухали доповідь очільника Міноборони України Олексія Резнікова про ситуацію на фронтах та потреби України на кілька місяців уперед.

Сторони обговорили критичні потреби України. Остін наголосив, що йшлося про посилення наземної системи протиповітряної оборони.

Як зазначив глава Пентагону, учасники зустрічі заявили, що ще раз перевірять свої запаси, а США укладатимуть контракти з приватними компаніями для передання Україні додаткових систем ППО.

Також учасники зустрічі обговорювали багаторічну підтримку України. Остін назвав створення підприємств з ремонту військової техніки для України однією зі складових плану багаторічної підтримки.

Джерело : Голос Америки

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