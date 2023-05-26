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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

США готують новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн – ЗМІ

HIMARS
Фото: Генштаб ЗСУ

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України на суму до $300 млн.

За даними видання Reuters, оголосити пакет військової допомоги можуть уже в п’ятницю, 26 травня.

Інші джерела стверджують, що офіційна заява про виділення нового пакета допомоги може прозвучати після вихідних, присвячених Дню поминання в США.

За неофіційними даними, у пакеті буде більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, а також боєприпаси для захисту України від Росії.

Іноземні журналісти припускають, що, найімовірніше, необхідне озброєння передадуть із запасів американської армії.

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Джерело: Reuters
Війна в Україні, США, Україна-США, українські військові
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

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