США готують новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн – ЗМІ
Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України на суму до $300 млн.
За даними видання Reuters, оголосити пакет військової допомоги можуть уже в п’ятницю, 26 травня.
Інші джерела стверджують, що офіційна заява про виділення нового пакета допомоги може прозвучати після вихідних, присвячених Дню поминання в США.
За неофіційними даними, у пакеті буде більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, а також боєприпаси для захисту України від Росії.
Іноземні журналісти припускають, що, найімовірніше, необхідне озброєння передадуть із запасів американської армії.
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко