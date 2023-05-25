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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Російський розвідувальний корабель Іван Хурс був підбитий надводним дроном – ЗМІ

Російський розвідувальний корабель Іван Хурс був підбитий надводним дроном – ЗМІ
Фото: Факти ICTV

Російський розвідувальний корабель Іван Хурс був підбитий надводним дроном в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За попередніми даними, це сталося вранці 24 травня. У мережі з’явився відеозапис, на якому можна побачити, як надводний дрон завдав удару по кораблю Іван Хурс.

Вдень 24 травня Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в атаці морських безпілотників на корабель російського Чорноморського флоту Іван Хурс у Чорному морі.

У Міноборони РФ стверджують, що нібито ЗСУ атакували корабель трьома безпілотними катерами приблизно за 140 км від протоки Босфор.

У повідомленні йдеться, що всі катери тоді начебто були знищені вогнем, а російський корабель Іван Хурс нібито не постраждав. Наразі достеменно невідомо, чи є пошкодження.

Війна в Україні, Дрони, Корабель, Кораблі
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