Російський розвідувальний корабель Іван Хурс був підбитий надводним дроном – ЗМІ

Російський розвідувальний корабель Іван Хурс був підбитий надводним дроном в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За попередніми даними, це сталося вранці 24 травня. У мережі з’явився відеозапис, на якому можна побачити, як надводний дрон завдав удару по кораблю Іван Хурс.

Вдень 24 травня Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в атаці морських безпілотників на корабель російського Чорноморського флоту Іван Хурс у Чорному морі.

У Міноборони РФ стверджують, що нібито ЗСУ атакували корабель трьома безпілотними катерами приблизно за 140 км від протоки Босфор.

У повідомленні йдеться, що всі катери тоді начебто були знищені вогнем, а російський корабель Іван Хурс нібито не постраждав. Наразі достеменно невідомо, чи є пошкодження.

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