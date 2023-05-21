Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Шольц озвучив основний меседж до Росії від країн G7

Олаф Шольц
Фото: Офіс президента

Лідери країн G7 під час саміту у Хіросімі транслювали чіткий меседж до Росії щодо необхідності виведення військ з території України.

Про це канцлер ФРН Олаф Шольц заявив журналістам за результатами зустрічей з колегами та президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7.

– Звідси ми надсилаємо меседж: Росія має припинити війну і вивести війська, а ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, – заявив Шольц.

Переговори з Зеленським він назвав “дуже конкретними” й такими, що базуються на результатах попередніх розмов, які проводилися, зокрема, під час нещодавнього візиту очільника України до Берліну.

Шольц зауважив, що зараз, коли багато хто пропонує різні способи гарантувати мир і безпеку та завершення війни, “важливим має стати розуміння, що це не означає можливість заморожування конфлікту і збереження для Росії всіх її військових завоювань, а єдиним результатом має бути виведення військ Росією”.

Читайте також
Саме ця Сесія G7 стала найголовнішою і найрезультативнішою для України – Жовква
Шольц озвучив основний меседж до Росії від країн G7

Відповідаючи на запитання щодо “авіаційної коаліції” та можливості підготовки українських пілотів у Німеччині, Шольц сказав, що це довгостроковий проєкт і він ще остаточно не погоджений.

– Але це проєкт, який від початку містить послання до Росії, що також пов’язане з усією іншою нашою діяльністю, а саме що Росія не повинна розраховувати на те, що якщо це (війна, – Ред.) триватиме досить довго, підтримка України зрештою зменшиться, – підкреслив глава уряду ФРН.

Джерело: Укрінформ
G7, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія, Японія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Лунає повітряна тривога: у Харкові чутно вибухи
Вибух
Демонтують підстанції: на Херсонщині окупанти хочуть залишити місцевих без мобільного зв’язку
Російський окупант
Краще б хтось мені ногу прострелив: окупанти шукають способи втекти з війни в Україні
Шольц озвучив основний меседж до Росії від країн G7
Змушують нігтями здирати тату: Кротевич про катування полонених і події на Азовсталі
Шольц озвучив основний меседж до Росії від країн G7
Оборонна операція триває: Сирський відвідав воїнів на Бахмутському напрямку
Олександр Сирський
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
Шольц озвучив основний меседж до Росії від країн G7
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
Шольц озвучив основний меседж до Росії від країн G7
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
Шольц озвучив основний меседж до Росії від країн G7
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
Шольц озвучив основний меседж до Росії від країн G7
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь