Шольц озвучив основний меседж до Росії від країн G7

Лідери країн G7 під час саміту у Хіросімі транслювали чіткий меседж до Росії щодо необхідності виведення військ з території України.

Про це канцлер ФРН Олаф Шольц заявив журналістам за результатами зустрічей з колегами та президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7.

– Звідси ми надсилаємо меседж: Росія має припинити війну і вивести війська, а ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, – заявив Шольц.

Переговори з Зеленським він назвав “дуже конкретними” й такими, що базуються на результатах попередніх розмов, які проводилися, зокрема, під час нещодавнього візиту очільника України до Берліну.

Шольц зауважив, що зараз, коли багато хто пропонує різні способи гарантувати мир і безпеку та завершення війни, “важливим має стати розуміння, що це не означає можливість заморожування конфлікту і збереження для Росії всіх її військових завоювань, а єдиним результатом має бути виведення військ Росією”.

Відповідаючи на запитання щодо “авіаційної коаліції” та можливості підготовки українських пілотів у Німеччині, Шольц сказав, що це довгостроковий проєкт і він ще остаточно не погоджений.

– Але це проєкт, який від початку містить послання до Росії, що також пов’язане з усією іншою нашою діяльністю, а саме що Росія не повинна розраховувати на те, що якщо це (війна, – Ред.) триватиме досить довго, підтримка України зрештою зменшиться, – підкреслив глава уряду ФРН.

Джерело : Укрінформ

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