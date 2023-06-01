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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЄС, НАТО, формула миру: Зеленський прибув до Молдови

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Молдови для участі у саміті Європейського політичного співтовариства.

Про це він повідомив у Telegram.

– Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію “Петріотів”. ЄС, НАТО, формула миру, – йдеться у повідомленні.

Раніше у Молдові повідомляли, що з міркування безпеки інформація про участь Володимира Зеленського у саміті не розголошується.

Участь у саміті Європейського політичного співтовариства підтвердили більшість європейських лідерів.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Молдова
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