ЄС, НАТО, формула миру: Зеленський прибув до Молдови
Президент України Володимир Зеленський прибув до Молдови для участі у саміті Європейського політичного співтовариства.
Про це він повідомив у Telegram.
– Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію “Петріотів”. ЄС, НАТО, формула миру, – йдеться у повідомленні.
Раніше у Молдові повідомляли, що з міркування безпеки інформація про участь Володимира Зеленського у саміті не розголошується.
Участь у саміті Європейського політичного співтовариства підтвердили більшість європейських лідерів.
Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.Юлія Захарченко