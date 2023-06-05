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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Контрнаступ дозволить Україні звільнити стратегічно важливу територію – Салліван

Контрнаступ дозволить Україні звільнити стратегічно важливу територію – Салліван
Фото: Генштаб ЗСУ

Сполучені Штати Америки вважають, що довгоочікуваний український контрнаступ призведе до того, що Київ звільнить стратегічно важливу територію.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у коментарі іноземним журналістам. За його словами, Україна досягне успіху під час контрнаступу.

– Скільки саме і в яких місцях – це залежатиме від розвитку подій на місці, коли українці почнуть цей контрнаступ. Але ми віримо, що українці досягнуть успіху в цьому контрнаступі, – сказав Салліван.

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що він очікує певної форми переговорів до кінця цього року, Салліван не надав жодної конкретики. Але він сказав, що події на полі бою матимуть значний вплив на будь-які майбутні переговори.

– Але я скажу ось що: президент Зеленський сам сказав, що ця війна врешті-решт завершиться дипломатичним шляхом, – стверджує Салліван.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Президент України, США, Україна-США
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