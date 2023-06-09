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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Байден впевнений, що США знайдуть гроші для подальшої підтримки України

Байден впевнений, що США знайдуть гроші для подальшої підтримки України
Фото: Getty Images

Фінансова підтримка та кошти, які надаються Україні в рамках військової допомоги з боку США триватиме й далі, незважаючи на можливі складнощі щодо проходження цього питання у американському Конгресі.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден під час спільної пресконференції з прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком у Білому домі.

За його словами, США та союзники докладають зусиль з безперервної підтримки України і “з огляду на ситуацію, що склалась зараз, ми оптимістичні”.

– Я впевнений, що в нас буде необхідне фінансування для підтримки України стільки, скільки буде потрібно. Я вірю, що ця підтримка буде реальною, навіть якщо в Конгресі будуть голоси проти того, аби продовжувати підтримувати України, – заявив Джо Байден.

Президент США додав, що питання російсько-української війни обговорювалось ним з представниками Конгресу, серед яких були й ті, хто має скептичне ставлення щодо подальшої підтримки України.

– Я малював їм ситуацію: “що трапиться, якщо ми не підтримуватимемо Україну, чи думаєте ви, що Росія зупиниться на Києві?”. Я вважаю, що ні. І з цією точкою зору погоджуються мої колеги та навіть критики, – додав він.

Джо Байден наголосив, що у переговорах з президентом Володимиром Зеленським обговорювалось питання забезпечення довготривалої безпеки України.

Нагадаємо, станом на середину травня 2023 року американське видання Politico писало, що у пакеті допомоги США для України на суму $48 млрд, який був схвалений Конгресом у грудні 2022 року, залишилося приблизно $6 млрд. Це означало, що фінансування озброєння і поставок в Україну може закінчитися до середини літа.

Через це, зокрема, в американському парламенті точились дискусії, а парламентарі обговорювали, як буде можливим забезпечення майбутніх потреб України, а частина конгресменів та сенаторів США мали сумніви щодо того, що слід продовжувати підтримку України з боку Вашингтона.

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Джерело: White House
Війна в Україні, Джо Байден, Підтримка України, Російська агресія, США
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