Бюджет США для допомоги Україні майже вичерпано, а знайти нові кошти може бути складно – Politico

У пакеті допомоги США Україні на суму $48 млрд, схваленому Конгресом у грудні 2022 року, залишилося приблизно $6 млрд, що означає, що американське фінансування на озброєння і постачання може закінчитися до середини літа.

З такою оцінкою виступило американське видання Politico.

Кількість фінансових запасів США “викликає нові побоювання” серед американських законодавців щодо подальших планів Білого дому, зокрема щодо того, коли адміністрація президента запросить ще один великий пакет допомоги та чи буде його достатньо.

На думку багатьох депутатів, фінансування має тривати без перебоїв, особливо зараз, коли Україна готується розпочати, як очікується, широкомасштабний контрнаступ і відвоювати в росіян територію на Сході.

– Дуже важливо, щоб адміністрація своєчасно надала Україні все необхідне для захисту і повернення її суверенної території… Ми очікуємо, що адміністрація не чекатиме до одинадцятої години, якщо українцям знадобиться більше до кінця фінансового року, – заявила сенатор Сюзан Коллінз керівникам Пентагону під час слухань у четвер.

Наразі Білий дім обговорює новий пакет допомоги Україні, і він буде спрямований на те, щоб підтримка й надалі надходила, сказав Politico високопоставлений представник адміністрації президента США, якому було надано анонімність для бесіди до того, як буде зроблено офіційне оголошення.

Він додав, що поки незрозуміло, як можуть змінитися потреби України під час або після контрнаступу, але адміністрація “повністю прихильна” до підтримки Києва під час і після боротьби “протягом тривалого часу”.

Однак іншою складністю є те, що сьогодні в Конгресі США засідають не ті парламентарі, які схвалили останню велику партію коштів, і сьогодні спостерігаються не ті самі обставини.

– Цього разу будь-яка пропозиція Білого дому, зроблена наприкінці літа, може зіткнутися з бурхливими дебатами про стелю держборгу і майже напевно зустріне протидію з боку невеликої, але активної групи республіканців, які хочуть скоротити витрати для допомоги Україні, – пише Politico.

Початковий пакет у $48 млрд, схвалений у грудні, включав близько $36 млрд для Пентагону на надання широкого спектра військової допомоги Києву. США відправили мільйони артилерійських снарядів, профінансували танки, поставили українським військовим бронемашини і сучасні системи ППО.

Ця допомога дала змогу ЗСУ відбивати російські атаки і готуватися до майбутнього наступу, “покликаного вийти з глухого кута, в якому перебувають сотні кілометрів лінії фронту”.

За межами слухань у четвер Коллінз сказала, що її турбує питання про надання Україні всього необхідного для майбутнього контрнаступу і темпи поставок американської допомоги.

– Ясно, що це відбудеться. Я очікую, що в якийсь момент знадобиться доповнення. Також зрозуміло, що доставка боєприпасів і танків українцям займає занадто багато часу, – сказала Коллінз.

На думку Politico, розчарування темпами цих поставок стає очевидним і з українського боку.

На доказ свого твердження видання наводить слова президента Володимира Зеленського, який говорив, що нові бронемашини, обіцяні США, “надходять тільки партіями”, що суперечить заяві генерала Крістофера Каволі з Європейського командування США, який минулого місяця повідомив Конгресу, що Україна отримала “понад 98 відсотків” запитаних бойових машин.

Коллінз і багато інших законодавців, з якими розмовляло Politico, не змогли визначити, коли саме закінчиться військова допомога Україні, і наскільки великим може бути наступний пакет.

Масивна додаткова допомога США використовувалася для стабільного постачання Україні всього, починаючи від систем ППО Patriot і закінчуючи запасними частинами для автомобілів Humvees. Адміністрація президента США Джо Байдена встановила здебільшого регулярний темп виділення кількох сотень мільйонів доларів кожні тиждень – 10 днів.

Цього місяця США оголосили про постачання безпілотників, артилерії, систем ППО, а також програмного забезпечення та технічної допомоги для створення мережі протиповітряної оборони України на суму $1,2 млрд. Усі ці товари буде поставлено за контрактом з американськими оборонними компаніями, і вони покликані допомогти Україні в довгостроковій перспективі.

Цей пакет залишає $4 млрд у рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України, що ще більше виснажує наявні кошти.

За оцінками одного з помічників Конгресу, який уважно стежить за цим питанням, виходячи з темпів оголошень, гроші на поповнення наявних американських запасів закінчаться в липні. Це означає, що потік обладнання може бути порушений, якщо Києву доведеться чекати нового траншу фінансування протягом тривалого періоду часу.

Пентагон оцінює, як витратити гроші, що залишилися, і продовжує розглядати варіанти “у міру розвитку ситуації, щоб підтримати успіхи на полі бою під час нових наступальних операцій навесні”, – йдеться в заяві прессекретаря підполковника Гаррона Гарна.

Сенатор Бен Кардін сказав, що нещодавно під час брифінгу з представниками адміністрації йому повідомили, що вони матимуть достатньо коштів для України впродовж наступних кількох місяців, тож процес виділення асигнувань – або законопроєкт про надзвичайне додаткове фінансування приблизно в цей час – імовірно, буде наступним, коли Конгрес виділить додаткові кошти.

– Якби мені довелося гадати, то, ймовірно, у вересні… Контрнаступ, який буде зроблено в найближчі кілька днів, матиме великий вплив, – сказав голова Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол.

Видання наголошує на важливості того, якими є терміни проведення наступного раунду з голосування щодо допомоги Україні, особливо тоді, “коли законодавці продовжують вирішувати безліч інших проблем”.

– Конгрес США проведе наступні кілька місяців, обговорюючи оборонний бюджет на 2024 фінансовий рік, що може ускладнити фінансування України, навіть попри те, що законодавці від обох партій заявляють, що вони повністю підтримують збереження включеної допомоги, – пише видання.

Сенаторка Ліза Мурковскі, старша асигнувальниця, вказала, що процес виділення коштів, імовірно, буде наступним, коли Конгрес надасть фінансування, якщо ситуація на місцях суттєво не зміниться.

– Я думаю, що ви побачите це в асигнуваннях… Це не потрапляє ні на першу, ні на другу сторінку. Це нібито продовжує бути присутнім – ми знаємо, що це є, – але не на тому рівні, який змусить людей справді зосередитися, – сказала Мурковскі в інтерв’ю Politico.

Посилаючись на тих, хто в її партії скептично ставиться до надання додаткових ресурсів Україні, Мурковскі сказала, що “важко сказати, що те, що люди кажуть зараз, буде тим, що вони будуть казати (у майбутньому, – Ред.). Я просто думаю, що існує дуже багато невизначеностей”.

Сенатор Ліндсі Грем, один із найбільших прихильників України в Конгресі США, погодився з тим, що законодавцям зрештою доведеться виділити більше коштів, і передбачив, що щорічний процес фінансування уряду, імовірно, буде наступним найкращим шансом.

– Попри те, що є незгодні, більшість республіканців – напевно в Сенаті і, можливо, в Палаті представників – твердо переконані, що нам потрібна перемога України, і що її результат має значення не тільки для цього регіону, а й для Сполучених Штатів і наших інтересів національної безпеки, – сказав він.

Водночас Марк Кансіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказав, що він очікує, що Білий дім запропонує кілька невеликих пакетів допомоги Україні, щоб дотягнути до кінця року.

Перший пакет, імовірно, буде достатнім для того, щоб протриматися до кінця поточного фінансового року, який закінчується 30 вересня, за ним піде інший пакет, який дасть змогу подолати відставання в ухваленні закону про фінансування оборони, яке останніми роками відкладають на кінець року або початок наступного року.

Щойно бюджет буде ухвалено, ще один пакет фінансування може бути включено до цього щорічного законопроєкту, оскільки “в цей момент вони захочуть виграти трохи часу, щоб подивитися, як триває війна і як триває контрнаступ”, – сказав Кансіан.

На той час Україна плануватиме свою військову стратегію на 2024 рік, вважає видання.

Але більше грошей не гарантовано, особливо в нинішній політичній обстановці у Вашингтоні, пише Politico.

Сенатор Марко Рубіо, заступник голови сенатського комітету з розвідки, сказав, що для адміністрації Байдена було б “помилкою” розраховувати на додаткове фінансування України.

– Схоже, що вони очікують якогось доповнення в якийсь момент – вони збираються повернутися і попросити більше грошей. Я думаю, що це помилка. Я думаю, що це має бути в їхньому базовому бюджеті, – сказав Рубіо.

Джерело : Politico

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