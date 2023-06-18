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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Блінкен під час візиту до Китаю порушить тему війни Росії проти України

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен здійснює офіційний візит до столиці Китаю, де, серед іншого, обговорять Україну.

Як пише CNN, візит Блінкена покликаний “повернути відносини між Сполученими Штатами і Китаєм у правильне русло” після місяців загострення напруженості у відносинах між двома країнами.

Представники урядів США та КНР дали зрозуміти, що очікування від візиту невисокі, але Блінкен пообіцяв підняти “наші дуже реальні занепокоєння з цілої низки питань”, включаючи російсько-українську війну.

Хоча Пекін і намагається відігравати роль “миротворця” між Москвою і Києвом, китайські пропозиції були зустрінуті зі значним скептицизмом з боку офіційних осіб України, США та інших західних лідерів.

Йдеться про мирний план Китаю, коли офіційний Пекін презентував нечітко сформульований позиційний документ про “політичне врегулювання” конфлікту, але його критикували за те, що він не закликав Росію вивести свої війська з української території, як це зробили Київ і понад 100 урядів по всьому світу.

На початку цього року західні чиновники висловили занепокоєння, що Китай може розглядати можливість надання Росії летальної військової допомоги, але Пекін заперечує це звинувачення.

У квітні високопоставлені чиновники Міністерства фінансів США заявили, що не бачили доказів того, що Китай надає значну допомогу Росії у її війні в Україні, але чиновники залишаються настороженими, оскільки обидві країни налагоджують тісніші зв’язки.

Напередодні свого візиту в суботу Блінкен окремо поговорив телефоном з міністром закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші і міністром закордонних справ Південної Кореї Пак Джин. Представник Державного департаменту США повідомив, що Блінкен обговорив з обома лідерами регіональні пріоритети, а також підтвердив незмінну підтримку суверенітету України з боку кожної з країн.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Ентоні Блінкен, Китай, Росія, США
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