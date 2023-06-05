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Резніков відповів, чи може Китай стати посередником у завершенні війни

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Україна готова прийняти Китай як посередника у припиненні війни лише за умови, що Пекін зможе змусити Росію вивести війська з усіх захоплених територій.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю The Straits Times.

– Дайте мені докази того, що Росія готова жити в мирному співіснуванні з Україною. Першим сигналом має бути повне звільнення українських територій. Нехай вони покажуть нам жест доброї волі і виведуть свої збройні сили з території України, – сказав він.

За словами глави Міноборони, лише після цього українці повірять, що цей посередник має вплив на Росію.

– Якщо ні, то, вибачте, для чого ми будемо сидіти і витрачати наш час? – додав він.

Резніков вважає, що Китай, схоже, має важелі впливу на Росію, але його наміри залишаються неясними.

– Я вважаю, що Китай (став, – Ред.) старшим братом, а Росія – молодшим. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю криваву війну, – зазначив він.

Раніше у Білому домі заявили, що Сполучені Штати не вважають, що їм потрібно збільшувати розмір власного ядерного арсеналу, щоб стримувати об’єднані сили Росії, Китаю та інших суперників.

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Джерело: The Straits Times

Війна в Україні, Китай, Олексій Резніков, Росія
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За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.

Єгор Ромахло
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