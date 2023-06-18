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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Британія виділить Україні понад $20 млн на посилення кіберзахисту

прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Фото: Офіс президента

Велика Британія має наміри виділити 16 млн фунтів стерлінгів (близько $20,48 млн) Україні для посилення кіберзахисту. Рішення ухвалили під час контрнаступу ЗСУ, спрямованого на звільнення тимчасово окупованих Росією територій України.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у коментарі іноземним журналістам.

– Це рішення ухвалено в той час, коли Україна розпочала черговий контрнаступ на Росію, на додаток до 6,35 млн фунтів стерлінгів ($8,1 млн), обіцяних минулого року. Ще 9 млн фунтів стерлінгів ($11,51 млн) потенційно можуть надійти від міжнародних союзників, – стверджують журналісти Sky News.

За даними видання, виділений пакет допоможе Україні якнайкраще захистити критично важливу національну інфраструктуру від руйнівних атак РФ в той час, коли воїни ЗСУ витісняють російські сили з тимчасово окупованих частин Південного та Східного напрямків.

Прем’єр-міністр Британії наголосив, що РФ намагається атакувати кіберінфраструктуру України, яка надає життєво важливі послуги, зокрема банківські та енергетичні, цивільному населенню.

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Джерело: Sky News
Війна в Україні, Велика Британія, Гроші, Кібератаки, Кібербезпека, Кібертероризм, Ріші Сунак, Україна-Велика Британія
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