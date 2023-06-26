Бойові дії та процеси у РФ: Зеленський провів розмову з Байденом
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої лідери обговорили низку важливих тем. Серед них – перебіг бойових дій, процеси на території Росії, захист українського неба та інше.
– Говорив із президентом США Джо Байденом. Позитивна й надихаюча розмова. Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Світ повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку, – стверджує глава держави.
Зеленський наголосив, що важливо надалі збільшувати спроможності України для захисту неба. Він зазначив, що у цьому контексті подякував за підтримку коаліції винищувачів для Збройних сил України.
Президент України зазначив, що також обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження.
Він висловив вдячність за готовність США й американського народу стояти пліч-о-пліч з Україною до повного звільнення всіх територій в міжнародно визнаних кордонах.
Володимир Зеленський зазначив, що під час розмови з президентом США скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією формули миру України та підготовку до Глобального саміту миру.
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