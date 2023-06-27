Нічого, крім гучної риторики. США не бачать готовності РФ застосувати ядерну зброю чи підірвати ЗАЕС

Наразі жодних ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю немає, США уважно стежать за ситуацією.

Про це на брифінгу повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

– Ми маємо можливість моніторити радіоактивність поряд зі станцією і просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми дуже-дуже уважно стежимо за цим, – сказав він, коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС.

Відповідаючи на запитання щодо планів РФ застосувати ядерну зброю проти України, Кірбі зазначив, що Росія є ядерною державою, і Штати стежать, наскільки це можливо, за її позицією та ядерним потенціалом.

– Окрім бурхливої риторики, ми не бачимо жодних ознак того, що є якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України. І я також можу запевнити вас, що ми не бачили нічого, що змусило б нас змінити власну стратегічну позицію стримування, – додав посадовець.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти завершили підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело : White House

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