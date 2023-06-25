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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ніколи ситуація не була такою серйозною, вибухівку розміщено поряд із 4 енергоблоками ЗАЕС – Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Російські окупанти завершили підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Про це в інтерв’ю британському виданню The New Statement заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, пише пресслужба ГУР.

Буданов повідомив, що ядерні реактори без охолодження можуть розплавитися за період від 10 до 14 днів. Крім того, до аварії на ЗАЕС може призвести також підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.

– План теракту на ЗАЕС повністю розроблено та затверджено. Для прискорення аварії вони можуть використати технічні засоби, – зазначив Буданов.

Він нагадав про мінування Росією ставка-охолоджувача ЗАЕС, а також повідомив про розміщення окупантами начиненої вибухівкою техніки близько 4 із 6 енергоблоків станції.

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– Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз, – наголосив Буданов.

За його словами, наказ Росії здійснити теракт на ЗАЕС може бути спричинений поразкою російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра. Таким чином, створення зони ядерного лиха Росія розглядає як спосіб запобігти подальшому просуванню Сил безпеки та оборони України.

Буданов також не виключає, що є ризик, що РФ може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як “превентивний захід”, щоб зупинити український контрнаступ і заморозити лінію фронту у теперішньому вигляді.

АЕС, Війна в Україні, ЗАЕС, Запорізька область, Кирило Буданов, Розвідка
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