Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Похід на Москву завершено, Лукашенко та Пригожин домовились про відведення вагнерівців: що відбувається в РФ
Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”
За кермом був п’яний поліцейський: у ДТП на Кіровоградщині загинули три випускниці
До столиці РФ 2 години: колони ПВК Вагнера увійшли у Московську область
Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Демонтаж путінської системи та передислокація військ: шість версій заколоту Пригожина

Пригожин
Фото: Getty Images

У Центрі протидії дезінформації пояснили, для чого ватажок ПВК Вагнера хотів дійти до Москви та що далі відбуватиметься в Росії.

Згідно з першою версією, своїм заколотом Пригожин хотів показати вразливість російської влади та диктатора Володимира Путіна.

– Вистава пригожина та його найманців показала, що Путін не здатний контроювати ситуацію у своїй країні, а підконтрольний йому силовий блок може лише розганяти мітинги, які хоч і рідко, але відбуваються в Росії, – зазначили в Центрі.

Метою останніх подій в Росії міг бути запуск процесу демонтажу путінської системи.

У ЦПД зазначають, що в РФ утворилася група невдоволених силовиків, чиновників і олігархічного клану, яка вважає дії Путіна небезпечними для власних інтересів, свого існування та загрозою для країни загалом.

Пригожин і його найманці – лише частина плану, метою якого є зміна правлячого режиму.

Крім цього, Пригожин хотів легітимізувати ПВК Вагнера, оскільки йому загрожувала ліквідація через наказ Шойгу, що всі добровольчі формування до 1 липня мають підписати контракт із російським Міноборони.

– Це означало б зникнення ПВК Вагнера як суб’єкта в РФ, що категорично не влаштовувало Пригожина, – пояснили в ЦПД.

Читайте також
Кому був потрібен заколот Пригожина і які наслідки це матиме для РФ та України
Вагнерівці у Ростові

Також у Центрі протидії дезінформації не виключають, що заколот Пригожина був навпаки влаштований для зміцнення путінського режиму.

– Одним зі способів зміцнення влади диктатора є спеціально влаштовані теракти та провокації кремлівськими силовиками, які потім “героїчно” їх вирішують та показують російському народу, що Путін все контролює, – зазначили в Центрі.

Ймовірно, Путін не втрачає надій спробувати вдруге піти на Київ, а тому організував виставу, щоб передислокувати вагнерівців на територію Білорусі.

Згідно з ще однією версією, за бунтом Пригожина була спроба виявити нелояльних до Путіна людей, щоб позбутися їх.

Що відбуватиметься в Росії далі:

  • Усунення Пригожина та перехід ПВК Вагнера до складу Міноборони РФ;
  • путінський режим не похитнеться, Пригожин залишиться в Білорусі, а ПВК буде використовуватися в особистих цілях верхівки влади РФ;
  • бунт Пригожина – перший етап дестабілізації в РФ. Персони, які прагнули здійснити переворот, продовжать дестабілізаційні заходи;
  • Пригожин та його лоялісти стануть “шістками” Лукашенка і виконуватимуть поставлені завдання, зокрема – навчати білоруських військових.
Читайте також
Жоден росіянин не вийшов на захист режиму Путіна: у ГУР про заколот Пригожина
Демонтаж путінської системи та передислокація військ: шість версій заколоту Пригожина

Джерело: Центр протидії дезінформаціїї

Володимир Путін, ПВК Вагнера, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ще зарано робити висновки про події у РФ, США не мають до цього відношення – Байден
Демонтаж путінської системи та передислокація військ: шість версій заколоту Пригожина
Виступ Путіна лише підтвердив, наскільки він нікчемний: що диктатор сказав у зверненні
кремль горить
Путіна не вдасться повалити найближчим часом: Макфол про події у Росії
Демонтаж путінської системи та передислокація військ: шість версій заколоту Пригожина
Кому був потрібен заколот Пригожина і які наслідки це матиме для РФ та України
Вагнерівці у Ростові
Жоден росіянин не вийшов на захист режиму Путіна: у ГУР про заколот Пригожина
Демонтаж путінської системи та передислокація військ: шість версій заколоту Пригожина
Відео
Чи готові білоруси повалити Лукашенка і для чого Пригожин Путіну в Білорусі

Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (27.06.2023)
Демонтаж путінської системи та передислокація військ: шість версій заколоту Пригожина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (26.06.2023)
Демонтаж путінської системи та передислокація військ: шість версій заколоту Пригожина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (26.06.2023)
Демонтаж путінської системи та передислокація військ: шість версій заколоту Пригожина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (26.06.2023)
Демонтаж путінської системи та передислокація військ: шість версій заколоту Пригожина
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь