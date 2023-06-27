Демонтаж путінської системи та передислокація військ: шість версій заколоту Пригожина

У Центрі протидії дезінформації пояснили, для чого ватажок ПВК Вагнера хотів дійти до Москви та що далі відбуватиметься в Росії.

Згідно з першою версією, своїм заколотом Пригожин хотів показати вразливість російської влади та диктатора Володимира Путіна.

– Вистава пригожина та його найманців показала, що Путін не здатний контроювати ситуацію у своїй країні, а підконтрольний йому силовий блок може лише розганяти мітинги, які хоч і рідко, але відбуваються в Росії, – зазначили в Центрі.

Метою останніх подій в Росії міг бути запуск процесу демонтажу путінської системи.

У ЦПД зазначають, що в РФ утворилася група невдоволених силовиків, чиновників і олігархічного клану, яка вважає дії Путіна небезпечними для власних інтересів, свого існування та загрозою для країни загалом.

Пригожин і його найманці – лише частина плану, метою якого є зміна правлячого режиму.

Крім цього, Пригожин хотів легітимізувати ПВК Вагнера, оскільки йому загрожувала ліквідація через наказ Шойгу, що всі добровольчі формування до 1 липня мають підписати контракт із російським Міноборони.

– Це означало б зникнення ПВК Вагнера як суб’єкта в РФ, що категорично не влаштовувало Пригожина, – пояснили в ЦПД.

Також у Центрі протидії дезінформації не виключають, що заколот Пригожина був навпаки влаштований для зміцнення путінського режиму.

– Одним зі способів зміцнення влади диктатора є спеціально влаштовані теракти та провокації кремлівськими силовиками, які потім “героїчно” їх вирішують та показують російському народу, що Путін все контролює, – зазначили в Центрі.

Ймовірно, Путін не втрачає надій спробувати вдруге піти на Київ, а тому організував виставу, щоб передислокувати вагнерівців на територію Білорусі.

Згідно з ще однією версією, за бунтом Пригожина була спроба виявити нелояльних до Путіна людей, щоб позбутися їх.

Що відбуватиметься в Росії далі:

Усунення Пригожина та перехід ПВК Вагнера до складу Міноборони РФ;

путінський режим не похитнеться, Пригожин залишиться в Білорусі, а ПВК буде використовуватися в особистих цілях верхівки влади РФ;

бунт Пригожина – перший етап дестабілізації в РФ. Персони, які прагнули здійснити переворот, продовжать дестабілізаційні заходи;

Пригожин та його лоялісти стануть “шістками” Лукашенка і виконуватимуть поставлені завдання, зокрема – навчати білоруських військових.

Джерело: Центр протидії дезінформаціїї

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