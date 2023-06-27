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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Розвідка США знала про всі плани бунту Пригожина – CNN

армія РФ російські військові
Фото: Depositphotos

Співробітники американської розвідки змогли зібрати дуже детальну і точну інформацію щодо планів заколоту власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Зокрема те, де і як вагнерівці планували наступати.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Але ці дані були настільки секретними, що ними поділилися лише з обраними союзниками, включно з високопоставленими британськими чиновниками, а не з усім НАТО, повідомили джерела.

При цьому було неясно, коли саме Пригожин почне свій бунт. Та, схоже, він вирішив діяти після того, як 10 червня Міністерство оборони Росії заявило, що всі приватні військові компанії, включно з Вагнером, повинні підписати контракти з Міноборони. Це означало підпорядкування міністерству.

Розвіддані були настільки секретними, що в США про них інформували тільки найвищих чиновників Білого дому, а також членів Конгресу з Великої вісімки.

Деякі чиновники НАТО були розчаровані тим, що їх не повідомили. Це пояснили тим, що тоді був би ризик для надзвичайно чутливих джерел інформації.

Українським чиновникам також не повідомили про розвіддані заздалегідь через побоювання, що розмови можуть бути перехоплені противниками.

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Нагадаємо, що 24 червня вагнерівці без опору з боку регулярних військ РФ узяли під контроль військові об’єкти у Ростові-на-Дону та Воронежі. У Ростові Пригожин записав звернення, у якому погрожував “піти в Москву”.

OSINT-проєкт Oryx зафіксував, що під час бунту ПВК Вагнера знищила російський військовий літак Іл-22, два вертольоти радіоелектронної боротьби, один гелікоптер Мі-35. Була інформація про падіння біля Воронежа літака Ан-24.

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ПВК Вагнера - бунт в РФ

Джерело: CNN
ПВК Вагнера, Розвідка, США
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