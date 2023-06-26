Що відбувається у Росії після заколоту Пригожина та де ватажок ПВК Вагнера
Вранці 24 червня ватажок найманців ПВК Вагнера Євгеній Пригожин після заколоту, який тривав менше 24 годин, оголосив про відведення своїх військ. Що наразі відбувається у Росії та де перебуває ватажок “вагнеревців” – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.
Що відбувається у Москві та інших містах
Бійці ПВК Вагнера вийшли з Ростова-на-Дону та Воронезької області.
Проте у Москві Червона площа досі лишається перекритою після повстання Вагнера. Там наразі стоять металеві перегородки, які перекривають доступ до центру міста. Також на площі помічено кілька силовиків.
Режим контртерористичної операції, введений у Москві, Підмосков’ї та Воронезькій області, продовжує діяти.
Крім того, московська влада заявила, що жителі матимуть вихідний у понеділок. Міністерство цифрового розвитку Росії заявило, що журналістам і ІТ-працівникам слід взяти день на відпочинок.
Також у Держдумі Росії після заколоту Пригожина хочуть врегулювати діяльність ПВК Вагнера. За словами депутата держдуми РФ та голови комітету з питань оборони Андрія Картаполова, наразі доля ПВК Вагнера не визначена, але забороняти її не потрібно, оскільки це боєздатний підрозділ, і питання у влади є до його керівництва, а не до найманців.
Наслідки заколоту Пригожина
Після зіткнень з військами Вагнера у Воронезькій області Росії пошкоджено 19 будинків.
– В результаті бойового зіткнення, яке відбулося 24 червня поблизу Єлизаветівки Павловського району, коли через нашу територію проходила колона ПВК Вагнера, у селі постраждало 19 домогосподарств, — повідомив у Telegram очільник облдержадміністрації Максим Янцов.
Також повідомлялося про знищення ПВК Вагнера російських льотчиків і збиття гелікоптерів та літаків.
Де зараз Пригожин
Про місцезнаходження Пригожина публічно нічого не відомо з вечора 24 червня. Тоді з’явилося відео, на якому засновник ПВК Вагнера їде з Ростова-на-Дону на автомобілі.
Очільник Вагнера поки що не на зв’язку. Зазначається, що востаннє його бачили, коли він залишав Ростов, де той зараз — невідомо.
– Він передає всім привіт і відповість на запитання, коли буде нормальний зв’язок, – сказали CNN у відповідь на запит в пресслужбу його компанії.
Що з “вагнеровцями”
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що ті з “вагнерівців”, хто відмовився від “походу” Пригожина на Москву, підпишуть контракти з Міноборони, а тих, хто брав участь у заколоті, не переслідуватимуть “з урахуванням їхніх заслуг на фронті”.
Що розповідають росіянам на ТБ
Не дивлячись на те, що дослідники OSINT-проєкту Oryx повідомили, що під час бойових дій проти найманців Пригожина російська армія втратила літак Іл-22, два гелікоптери, призначені для радіоелектронної боротьби, один вертоліт Мі-35, бойову машину Тигр і військовий КамАЗ, офіційна влада РФ ні про збиті гелікоптери та літаки, ні про загиблих не повідомляла.
Кореспондент Першого каналу Ірина Куксенкова стверджує, що під Воронежем вагнерівці збили Іл-22, на борту якого було 10 людей. За її словами, у штабі Південного військового округу Пригожина запитали, навіщо це було зроблено, адже цей літак не завдає ударів. Пригожин нібито відповів, що “дурень певеошник у колоні все, що злітало, збивав”. Куксенкова також заявила, що Пригожин погодився виплатити 50 мільйонів рублів компенсації родичам загиблих льотчиків.
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