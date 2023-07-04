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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Не буде як у Чорнобилі чи Фукусімі: радіобіолог про наслідки можливого теракту РФ на ЗАЕС

Не буде як у Чорнобилі чи Фукусімі: радіобіолог про наслідки можливого теракту РФ на ЗАЕС
Фото: Міноборони

Якщо російські війська все ж наважаться здійснити теракт на Запорізькій атомній електростанції, то це не буде схоже на Чорнобильську катастрофу в 1986 році чи аварію на АЕС у префектурі Фукусіма у 2011 році.

Про це заявила кандидатка біологічних наук, співавторка книги Страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі Катерина Шаванова в ефірі національного телемарафону.

– Це точно не буде так (як Чорнобильська катастрофа чи аварія на Фукусімі, – Ред.). Кожна аварія унікальна. На Запоріжжі немає нічого нормального з 4 березня 2022 року. Коли ми говоримо про всі сценарії, то пам’ятаємо думку, що там порушено сім стовпів ядерної безпеки МАГАТЕ. Там працюють люди у нелюдських умовах, все заміновано вже більше як рік, – зазначила вона.

Радіобіолог запевняє, що у разі теракту на Запорізької АЕС не буде повторення техногенно екологічно-гуманітарної катастрофи, спричиненої вибухами та подальшим руйнуванням четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС.

– З іншого боку, там не буде повторення Чорнобиля. Це маніпуляції, це інший тип реактора, реактори не працюють з вересня минулого року, тобто вже вісім чи дев’ять місяців. На Чорнобилі та Фукусімі реактори працювали. На Чорнобилі – це було в одному, на Фукусімі – це було три реактори. Це вже різні події, – стверджує радіобіолог.

Кандидатка біологічних наук припускає, що це не вийде за промисловий майданчик Запорізької АЕС. Проте є багато сценаріїв, як можуть розвиватися події у разі російського теракту на ЗАЕС.

– Найімовірніше вся ця історія не вийде за рамки проммайданчика ЗАЕС. Але, звичайно, ніхто зараз не може давати конкретних сценаріїв, тому що їх занадто багато. Знаєте, це неначе піти до гадалки – хтось вгадає, хтось не вгадає. Сценаріїв багато, вони розробляються, у містах поруч відпрацьовується цивільна оборона, ви всі бачили ці заходи. Це корисно та правильно. Паніка – це неправильно. Паніки дуже багато, і навіть дивно, чому саме зараз. Коли реактори працювали – було набагато страшніше, – запевняє радіобіолог.

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АЕС, Війна в Україні, Енергодар, ЗАЕС, Запорізька область, Фукусіма, ЧАЕС, Чорнобильська АЕС
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