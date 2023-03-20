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Факти / Україна

ЄС схвалив постачання боєприпасів в Україну на 2 млрд євро – дипломати

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Євросоюз ЄС
Фото: Depositphotos

ЄС узгодив план боєприпасів для України на 2 мільярди євро.

Про це повідомили дипломати.

Нагадаємо, що основною темою сьогоднішньої Ради ЄС із закордонних справ було якнайшвидше постачання артилерійських боєприпасів для України. У свою чергу під час засідання міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав надати Києву більше артилерійських боєприпасів “якомога швидше”.

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На початку березня міністр оборони Олексій Резніков надіслав листа своїм колегам з країн Євросоюзу, в якому повідомив, що  Україна потребує збільшення кількості боєприпасів та артилерійських снарядів, які надає ЄС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 390-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: AFP
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