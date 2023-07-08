Завдяки мужності українських військових ми маємо мир у Молдові – Санду

Президент Молдови Мая Санду звернулася до громадян своєї держави у 500 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

У зверненні Санду підкреслила, що вторгнення Росії призвело до смертей серед невинного цивільного населення та воєнних злочинів, зокрема в Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці.

Вона наголосила, що жорстока війна сіє смерть та терор. В результаті неї зґвалтовані жінки і діти, вбиті або покалічені бомбами.

— Ті, хто був при владі, жінки і чоловіки, взяли в руки зброю і стали на захист своєї країни. Мільйони матерів з дітьми та людей похилого віку були змушені покинути свої домівки і ховатися в підвалах, на станціях метро або тікати в інші частини України чи в інші країни, – сказала вона.

Санду наголосила, що завдяки мужності українських військових, завдяки опору цивільного населення “ми маємо мир у Молдові”.

— Ми солідарні з Україною і зробимо все можливе, щоб бути поруч з ними, – наголосила Санду.

Вона запевнила, що Молдова й далі прийматиме українців, допомагатиме з транспортуванням української продукції та допомагатиме в притягненні воєнних злочинців до відповідальності. Молдовська лідерка наголосила, що Україна переможе.

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