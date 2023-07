Життя розділилось на до та після: 500 днів війни в Україні у фото

Сьогодні, 8 липня, минає 500 днів відтоді, як Російська Федерація розв’язала проти України повномасштабну війну.

24 лютого 2022 року назавжди залишиться в пам’яті кожного, хто пережив це. Незалежно від того, в якому українському місті він тоді був, в дорозі чи за кордоном. Для багатьох той день за відчуттями був нескінченним.

За ці 500 днів Україна та українці пережили на окремий та не один підручник з історії. За цей період Україна змінилася кардинально, вона вистояла, плани російського терористичного режиму провалилися, а більшості світу відкрилися очі на Росію та те, чим насправді є її розхвалена “друга армія”.

Факти ICTV зібрали десять знакових фото за 500 днів війни, які ілюструють витривалість, мужність та боротьбу української нації за свою свободу та незалежність перед очима істинного зла у подобі недоімперії під назвою Росія.

День, який розділив життя на до та після. Багато хто думав, що Росія не вторгнеться, багато хто вважав, що якщо це станеться, то українські військові будуть розгромлені, Київ захоплять за кілька днів, а влада впаде. Але вони помилилися.

На цьому фото військовослужбовці Збройних сил України 24 лютого блокують дорогу в урядовому кварталі в Києві. В цей час російські сухопутні війська вже зайшли в Україну з кількох напрямків, після того як диктатор Володимир Путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну.

Одним із тисячі воєнних злочинів, які скоїли російські окупаційні війська, став обстріл пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі. 9 березня 2022 року армія РФ завдала авіаудару.

Тоді поранення отримали 17 породіль та медичних працівників, 3 загинули, серед них була й дитина. На той час Маріуполь вже дев’ять днів перебував в оточенні.

Найвідоміша світлина, яка свідчить про злочин росіян, зроблена українським фотокореспондентом Євгеном Малолєткою. Це фото перемогло на конкурсі World Press Photo як фотографія року.

.@AP received a Pulitzer Prize for public service journalism for coverage of Mariupol’s siege by Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka, Vasilisa Stepanenko & Lori Hinnant.

Evgeniy Maloletka was also recognised for AP’s Pulitzer Prize for breaking news photography. pic.twitter.com/YRAIkhx5TL

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 9, 2023