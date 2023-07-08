Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
Фото з відрізаними головами, кувалда і грамота на звання Героя Росії: що знайшли у будинку Пригожина
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Життя розділилось на до та після: 500 днів війни в Україні у фото

500 днів війни у фото
Фото: Факти ICTV

Сьогодні, 8 липня, минає 500 днів відтоді, як Російська Федерація розв’язала проти України повномасштабну війну.

24 лютого 2022 року назавжди залишиться в пам’яті кожного, хто пережив це. Незалежно від того, в якому українському місті він тоді був, в дорозі чи за кордоном. Для багатьох той день за відчуттями був нескінченним.

За ці 500 днів Україна та українці пережили на окремий та не один підручник з історії. За цей період Україна змінилася кардинально, вона вистояла, плани російського терористичного режиму провалилися, а більшості світу відкрилися очі на Росію та те, чим насправді є її розхвалена “друга армія”.

Факти ICTV зібрали десять знакових фото за 500 днів війни, які ілюструють витривалість, мужність та боротьбу української нації за свою свободу та незалежність перед очима істинного зла у подобі недоімперії під назвою Росія.

24 лютого 2022 року

День, який розділив життя на до та після. Багато хто думав, що Росія не вторгнеться, багато хто вважав, що якщо це станеться, то українські військові будуть розгромлені, Київ захоплять за кілька днів, а влада впаде. Але вони помилилися.

На цьому фото військовослужбовці Збройних сил України 24 лютого блокують дорогу в урядовому кварталі в Києві. В цей час російські сухопутні війська вже зайшли в Україну з кількох напрямків, після того як диктатор Володимир Путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну.

24 лютого військові ЗСУ охороняють урядовий квартал у Києві

Українські військові в урядовому кварталі 24 лютого 2022 року. Фото: Getty Images

Обстріл пологового будинку у Маріуполі

Одним із тисячі воєнних злочинів, які скоїли російські окупаційні війська, став обстріл пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі. 9 березня 2022 року армія РФ завдала авіаудару.

Тоді поранення отримали 17 породіль та медичних працівників, 3 загинули, серед них була й дитина. На той час Маріуполь вже дев’ять днів перебував в оточенні.

Найвідоміша світлина, яка свідчить про злочин росіян, зроблена українським фотокореспондентом Євгеном Малолєткою. Це фото перемогло на конкурсі World Press Photo як фотографія року.

Малолєтка зазнімкував, як рятувальники та поліцейські виносять із пологового будинку в Маріуполі поранену вагітну жінку. Нею виявилася 32-річна Ірина Калініна.

Звільнення Бучі, Ірпеня та Гостомеля

Містечко Буча на Київщині було в окупації 33 дні. Російські війська залишили місто 31 березня. 1 квітня стало відомо про звільнення від окупантів Бучі та Гостомеля. Під вечір того ж дня ЗСУ відновили контроль над Демидовом, Димером, Іванковом, що потерпали від окупантів з перших днів війни.

За собою російські окупанти залишили гори металобрухту з їхньої спаленої техніки та факти масових злочинів – тіла українців були просто на вулиці, деякі — зі зв’язаними за спиною руками.

Техніка РФ на вулиці Бучі

Знищена російська бронетехніка уздовж вулиці в Бучі, 4 березня 2022 року. Фото: Getty Images

Фотографії, зроблені після деокупації містечок, розлетілись світом та шокували наслідками руйнувань, тілами жорстоко вбитих та закатованих мирних людей.

Читайте також
Рештки окупантів доїдали риби: водолаз ССО розповів деталі операції на Зміїному
інтерв'ю з водолазом

Харківський контрнаступ

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині був настільки стрімким, що російські війська посипалися. Втрата керування призвела до їхньої втечі, в результаті чого українські захисники звільнили більше територій, ніж планувалося спочатку.

Найбільшим звільненим містом став Ізюм, який перебував під окупацією від початку квітня до 10 вересня 2022 року.

Звільнений Ізюм

Українські військові перед в’їздом до Ізюма 17 вересня 2022 року. Фото: Getty Images

Коли українські війська увійшли до міст Балаклія та Ізюм, вони виявили численні місця, де російські окупаційні війська утримували українців, катували та страчували їх.

Обмін захисників Азовсталі

21 вересня із російського полону звільнили 215 українських військових, зокрема керівний склад захисників Азовсталі. 200 наших героїв обміняли на колишнього нардепа-зрадника Віктора Медведчука, а 5 командирів Азовсталі – на 55 російських полонених. Також звільнили 10 іноземців, які воювали за Україну.

звільнені захисники Азовсталі

На фото тодішній глава МВС Денис Монастирський, звільнені з полону Святослав Паламар, Денис Шлега, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Сергій Волинський та керівник ГУР Кирило Буданов. Знімок: МВС

17 травня у Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території Азовсталі українських військових. Захисники Маріуполя, утримуючи позиції на Азовсталі, не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя та виходу на адмінкордон Донецької та Запорізької областей.

20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з Азовсталі виведено і що з 16 травня з бункерів вийшло 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.

Вибух на Кримському мосту

8 жовтня стався вибух на автомобільно-залізничному мосту, що з’єднує Росію з тимчасово окупованим Кримським півостровом.

вибух на кримському мосту

Вибух спричинив пожежу на так званому Керченському мосту в Керченській протоці у тимчасово окупованому Криму, 8 жовтня 2022 року.  Фото: Getty Images

Вибух пошкодив важливий маршрут постачання для російських військ на окупованій частині України, а також завдав удару по іміджу Путіна та його окупаційних військ.

Звільнення правого берега Херсонщини

Внаслідок операції було визволено правобережну Херсонщину включно з Херсоном з-під російської окупації.

церемонія підняття прапора у Херсоні

Церемонії підняття державного прапора на центральній площі Херсона 14 листопада 2022 року. Фото: Офіс президента

Це єдиний обласний центр, який росіяни змогли окупувати за час повномасштабного вторгнення. Протягом восьми місяців херсонці були у заручниках окупаційних військ. Українські військові зайшли у місто 11 листопада.

Приїзд у Київ Джо Байдена

Президент США Джо Байден здійснив несподівану поїздку до Києва 20 лютого 2023 року, напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Байден в Києві з Зеленським

Президент США Джо Байден йде поруч з президентом України Володимиром Зеленським повз релігійну фреску біля Михайлівського золотоверхого собору під час візиту до Києва 20 лютого 2023 року. Фото: Getty Images

Під час візиту до Києва Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Тоді видання Washington Post назвало візит Байдена “несподіваним, драматичним і ризикованим”.

Бої за Бахмут

В українському місті Бахмут на Донеччині, яке часто називають фортецею, не залишилося жодного вцілілого будинку за час повномасштабної війни.

Бахмут у червні 2023

На аерофотознімку видно руйнування в Бахмуті після бойових дій 1 червня 2023 року. Фото: Getty Images

Битва за Бахмут є найкровопролитнішою з початку російського вторгнення в Україну у 2022 році та вважається найкривавішою битвою піхоти з часів Другої світової війни.

Підрив росіянами Каховської ГЕС

В ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

Каховська ГЕС

Знімок екрану з відео показує Каховську ГЕС після вибуху, що стався на станції 6 червня 2023 року. 

За даними української розвідки, окупанти вчинили цей воєнний злочин близько 02:30. Найімовірніше, греблю Каховської ГЕС замінували та підірвали. У зоні лиха опинилися близько 80 населених пунктів і сотні тисяч людей.

Читайте також
Місяць від теракту. Як підрив окупантами Каховської ГЕС вплинув на роботу ЗАЕС
ЗАЕС

Ізюм, Бахмут, Буча, Війна в Україні, Каховська ГЕС, Харківська область, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Касетні боєприпаси для України та удар дронів по Кривому Рогу: 500-й день війни
Життя розділилось на до та після: 500 днів війни в Україні у фото
Майже 233,5 тис. російських окупантів знищили ЗСУ за 500 днів великої війни
російські солдати
Зеленський на острові Зміїний подякував усім військовим за 500 днів боротьби
Життя розділилось на до та після: 500 днів війни в Україні у фото
Карта бойових дій на 08.07.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Вночі росіяни вдарили по Кривому Рогу, поранено чоловіка
Кривий ріг удар
Відео
Наслідки екоциду для Чорного моря: наскільки небезпечно купатися в Одесі

Чорне море в Одесі закрите для купання: на узбережжі досі гниє очерет, принесений течією з Херсонщини. Проте на пляжах усе одно повно людей. Дехто навіть купається.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (07.07.2023)
Життя розділилось на до та після: 500 днів війни в Україні у фото
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (07.07.2023)
Життя розділилось на до та після: 500 днів війни в Україні у фото
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (07.07.2023)
Життя розділилось на до та після: 500 днів війни в Україні у фото
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (07.07.2023)
Життя розділилось на до та після: 500 днів війни в Україні у фото
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь