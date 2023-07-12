Дуже сильна зустріч: про що говорили Зеленський і Байден

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Лідери обговорили низку важливих тем, які стосуються двох країн.

– Дуже хороша, сильна зустріч з президентом США Джозефом Байденом. Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б ще довше, – стверджує глава держави.

Зеленський розповів, що під час розмови з Байденом вони обговорили всі важливі теми, серед яких тривала підтримка, зброя, політика та майбутній вступ України до НАТО.

– Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою. Дякую, президенте, – звернувся Зеленський до Байдена.

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