Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Потягнув на річку й змусив купатись голою. На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну
Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Дуже сильна зустріч: про що говорили Зеленський і Байден

Володимир Зеленський і Джо Байден
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Лідери обговорили низку важливих тем, які стосуються двох країн.

– Дуже хороша, сильна зустріч з президентом США Джозефом Байденом. Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б ще довше, – стверджує глава держави.

Зеленський розповів, що під час розмови з Байденом вони обговорили всі важливі теми, серед яких тривала підтримка, зброя, політика та майбутній вступ України до НАТО.

– Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою. Дякую, президенте, – звернувся Зеленський до Байдена.

Читайте також
Майбутнє та безпека Європи – у наших руках: Подоляк озвучив висновки саміту НАТО у Вільнюсі
Михайло Подоляк

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Джо Байден, Президент України, Україна-США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Це не Будапештський меморандум: Зеленський пояснив особливість отриманих гарантій безпеки для України
Дуже сильна зустріч: про що говорили Зеленський і Байден
Ми не Amazon: Воллес відповів на критику Зеленського
Бен Воллес
Це питання кількох місяців: Байден про запрошення України до членства в НАТО
Зеленський та Байден
Яскраво палає: на Куп’янському напрямку українські воїни знищили ворожу БМП і склад боєприпасів
Дуже сильна зустріч: про що говорили Зеленський і Байден
Росіяни мінують технічні приміщення та машинні зали Запорізької АЕС
Окупанти на ЗАЕС
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (12.07.2023)
Дуже сильна зустріч: про що говорили Зеленський і Байден
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (12.07.2023)
Дуже сильна зустріч: про що говорили Зеленський і Байден
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (12.07.2023)
Дуже сильна зустріч: про що говорили Зеленський і Байден
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (12.07.2023)
Дуже сильна зустріч: про що говорили Зеленський і Байден
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь