Євген Пригожин та вагнерівці і досі не у Білорусі: де перебуває кухар Путіна із поплічниками

У Білорусі показали наметове містечко, де могли би розміститись і тренуватися представники ПВК Вагнер. Утім, після невдалого походу на Москву, тут їх ще не бачили. Так само достеменно не відомо, де перебуває сам Євген Пригожин.

Ряди наметів, всередині кожного – звичайні металеві ліжка. Це – наметове містечко поблизу міста Осиповичі, Могильовська область Білорусі. Саме це місце пропонують для дислокації вагнерівців. Там можуть вміститися до 5 тис. військових, є де поставити й техніку.

За словами місцевих жителів, ремонтно-будівельні роботи на території колишньої військової частини в селі Цель почалися в червні. Утім, щойно людей запитують про ставлення до можливого проживання поруч із вагнерівцями, вони одразу змовкають.

Під час походу вагнерівців на Москву наприкінці червня, за офіційною версією, саме білоруському президенту Лукашенку вдалося вмовити Пригожина припинити бунт. А ще, разом з бажаючими вагнерівцями відправитись до Білорусі. Але відтоді навіть Лукашенко не знає, де шукати головного путінського кухаря. Водночас, американські аналітики з інституту вивчення війни переконані, що самопроголошений президент Білорусі нині дистанціюється від ситуації. Й покладає відповідальність за виконання угоди на Кремль.

Нині в самій Росії активно руйнують навколо вагнерівців ореол героїв. З банерів знімають рекламу, а пропаганда, яка нещодавно співала вагнерівцям оди про їхні так звані подвиги на війні в Україні, тепер ставить ці заслуги під сумнів. Узялися і за самого Пригожина. На телебаченні показали кілька сюжетів, де неочікувано розповіли правду: про те, що він сидів у в’язниці, має шалені статки і взагалі – людина без принципів.

Щоправда, справу проти самого Пригожина у збройному заколоті – закрили. А конфісковані під час обшуку в Санкт-Петербурзі гроші – 10 млрд рублів – повернули. Як і почесний пістолет Глок та іншу зброю. Як твердить видання Washington Post: Євген Пригожин усе це забрав особисто. І, ніби-то, досі не поїхав з Росії. В Кремлі ж заявили, що за переміщеннями ватажка вагнерівців не стежать.

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