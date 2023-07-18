Висновки після війни в Україні: Британія збільшить витрати на армію та боєприпаси

Міністерство оборони Великої Британії планує інвестувати близько 2,5 млрд фунтів стерлінгів для збільшення армійських запасів та боєприпасів. Це необхідно для підвищення боєготовності британських військ.

За даними іноземних видань, це пов’язано зі зробленими висновками після початку повномасштабної війни Росії проти України, вважають у британському Міноборони.

Там оголосили також про створення глобальних сил реагування, які об’єднають військовослужбовців і спиратимуться на можливості з усіх сфер. У Міноборони Британії вважають, що РФ становить загрозу для європейської безпеки.

Очільник Міноборони Бен Воллес наголосив, що Велика Британія має адаптуватися та модернізуватися для відповіді на можливі загрози з урахуванням уроків, які можна винести після вторгнення РФ в Україну.

На думку Воллеса, рішення оборонного командування дадуть можливість Великій Британії залишатися однією з найкращих у питанні військового потенціалу та провідною країною в НАТО.

Джерело : The Guardian

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