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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Висновки після війни в Україні: Британія збільшить витрати на армію та боєприпаси

Велика Британія, прапор Великої Британії
Фото: Pexels

Міністерство оборони Великої Британії планує інвестувати близько 2,5 млрд фунтів стерлінгів для збільшення армійських запасів та боєприпасів. Це необхідно для підвищення боєготовності британських військ.

За даними іноземних видань, це пов’язано зі зробленими висновками після початку повномасштабної війни Росії проти України, вважають у британському Міноборони.

Там оголосили також про створення глобальних сил реагування, які об’єднають військовослужбовців і спиратимуться на можливості з усіх сфер. У Міноборони Британії вважають, що РФ становить загрозу для європейської безпеки.

Очільник Міноборони Бен Воллес наголосив, що Велика Британія має адаптуватися та модернізуватися для відповіді на можливі загрози з урахуванням уроків, які можна винести після вторгнення РФ в Україну.

На думку Воллеса, рішення оборонного командування дадуть можливість Великій Британії залишатися однією з найкращих у питанні військового потенціалу та провідною країною в НАТО.

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діти

Джерело: The Guardian
Армія, Бен Воллес, Війна в Україні, Велика Британія, Міноборони
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