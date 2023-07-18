Дві країни таємно ведуть переговори щодо повернення викрадених росіянами дітей – FT

Саудівська Аравія і Туреччина намагаються укласти угоду про повернення українських дітей, яких вивезли до Росії та утримують у дитячих будинках або усиновили російські сім’ї.

Про це повідомляє The Financial Times, посилаючись на джерела, знайомі з ходом переговорів.

Повідомляється, що чиновники у Києві та Москві складають списки тисяч дітей, переміщених до РФ після 24 лютого 2022 року “у межах посередницького процесу, про який раніше не повідомлялося”.

Співрозмовники видання стверджують, що “делікатні переговори” тривають вже кілька місяців, і вказують на те, що треті сторони все ще шукають шляхи досягнення компромісів між Україною і Росією, в надії, що вони можуть стати каналами для потенційних мирних переговорів, спрямованих на припинення війни.

За словами джерел, в обговоренні бере участь ексвласник лондонського Челсі Роман Абрамович, який раніше виступав посередником на переговорах між Україною та РФ.

Потреба у посередниках свідчить про складність повернення вивезених українських дітей.

— Це питання є настільки спірним, що українські та російські посадовці відмовляються говорити один з одним напряму, на відміну від деяких минулих обмінів полоненими або переговорів про припинення вогню, – пише FT.

За словами неназваного дипломата, Саудівська Аравія підняла питання про депортованих дітей на зустрічі представників G20 у Копенгагені в червні.

Він стверджує, що західні країни дали зелене світло Ер-Ріяду на продовження посередництва щодо вкрадених дітей та інших питань, включаючи зернову угоду та потенційну ядерну ескалацію.

Нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Україну вдалося повернути 383 дітей, яких примусово вивезли у Росію. Він повідомив, що країна-агресор не надає жодної інформації про українських дітей, яких незаконно депортували.

Джерело : Financial Times

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