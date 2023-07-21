Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені
Атака Житомирщини Шахедами: постраждали об’єкт інфраструктури та приватні будинки
Зеленський підписав закон щодо звільнення військових в запас після висновку ВЛК
У Києві чоловік три роки ґвалтував доньок співмешканки – його засуджено до 15 років тюрми
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталася масштабна пожежа в лазні
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Угорщина проти створення Європейського фонду підтримки ЗСУ – Politico

Петер Сійярто
Фото: Depositphotos

Угорщина поки що не хоче створення Європейського фонду миру на суму 20 млрд євро на військові потреби України.

Про це пише видання Politico.

План створення спецфонду було вперше внесено до порядку денного в четвер на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Передбачається виділення протягом наступних чотирьох років щонайменше 5 млрд євро на рік для країн Євросоюзу, які закуповують і передають Україні зброю або ж навчають українських військовослужбовців.

Угорщина хоче, щоб український уряд виключив угорський банк OTP зі списку так званих спонсорів війни.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не санкціонуватиме виділення додаткових коштів для Європейського фонду миру.

– Ми не можемо вести переговори про нові фінансові зобов’язання Європейського фонду миру до розв’язання проблеми OTP, – заявив Сіярто в четвер.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пояснив, що країни-члени ЄС домовлятимуться про виділення додаткових коштів у кожному конкретному випадку залежно від подій на фронті та потреб України.

Остаточну угоду щодо фонду має бути погоджено до жовтня, коли лідери ЄС зберуться в Брюсселі. І деякі дипломати вважають, що до цього часу позиція Угорщини може змінитися.

Джерело: Politico
Війна в Україні, Жозеп Боррель, Угорщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Російська ракета поцілила в будинок культури на Чернігівщині – ОК Північ
Обстріл Чернігівської області 21 липня 2023
Росія повторно запустила Онікси в напрямку Одеської області – Повітряні сили
Угорщина проти створення Європейського фонду підтримки ЗСУ – Politico
США нададуть Україні додаткові пакети військової допомоги – Пентагон
Сабріна Сінгх
Є ознаки: у Франції заявили, що РФ отримує військову підтримку від Китаю
Китай
РФ ударом по об’єкту інфраструктури на Запоріжжі вбила чотирьох працівників
Швидка допомога
Відео
Чорна трансплантологія у шпиталях ЗСУ: як РФ розганяє черговий фейк роспропаганди

Ще з 2014 року Кремль почав використовувати фейки про розквіт чорної трансплантології в Україні. Спочатку лякали мешканців прифронтових територій АТО/ООС – мовляв, українська влада вас не захистить, а ще й продасть буквально на запчастини лихим американцям.

Єгор Ромахло
Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:00 (21.07.2023)
Угорщина проти створення Європейського фонду підтримки ЗСУ – Politico
Росіяни заполонили дороги з Криму в РФ: як це заважає ЗС РФ відбивати наступ ЗСУ
кримський міст
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.07.2023)
Угорщина проти створення Європейського фонду підтримки ЗСУ – Politico
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.07.2023)
Угорщина проти створення Європейського фонду підтримки ЗСУ – Politico
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь