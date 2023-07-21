Угорщина проти створення Європейського фонду підтримки ЗСУ – Politico

Угорщина поки що не хоче створення Європейського фонду миру на суму 20 млрд євро на військові потреби України.

Про це пише видання Politico.

План створення спецфонду було вперше внесено до порядку денного в четвер на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Передбачається виділення протягом наступних чотирьох років щонайменше 5 млрд євро на рік для країн Євросоюзу, які закуповують і передають Україні зброю або ж навчають українських військовослужбовців.

Угорщина хоче, щоб український уряд виключив угорський банк OTP зі списку так званих спонсорів війни.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не санкціонуватиме виділення додаткових коштів для Європейського фонду миру.

– Ми не можемо вести переговори про нові фінансові зобов’язання Європейського фонду миру до розв’язання проблеми OTP, – заявив Сіярто в четвер.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пояснив, що країни-члени ЄС домовлятимуться про виділення додаткових коштів у кожному конкретному випадку залежно від подій на фронті та потреб України.

Остаточну угоду щодо фонду має бути погоджено до жовтня, коли лідери ЄС зберуться в Брюсселі. І деякі дипломати вважають, що до цього часу позиція Угорщини може змінитися.

Джерело : Politico

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