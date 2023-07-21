На оборону України: ЄС планує створити спецрахунок для виділення до €5 млрд на рік

Європейський Союз пропонує створити “окрему секцію” в рамках Європейського фонду миру, щоб забезпечити потреби українських військ в обороні.

Про це заявив Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, з такою пропозицією виступили глави МЗС країн ЄС після засідання 20 липня. На зустрічі в четвер міністри закордонних справ обговорили створення окремої секції в рамках фонду миру.

Боррель заявив, що на сьогодні Євросоюз намагається конвертувати наявну підтримку України “в довгострокове зобов’язання у сфері безпеки”.

Головний дипломат ЄС додав, що зазначений план пов’язаний із “безпековими зобов’язаннями”, які ЄС може запропонувати Україні.

– Ми запропонували створити окрему секцію в рамках Європейського фонду миру для надання до €5 млрд на рік протягом наступних чотирьох років на оборонні потреби України, – заявив він.

За словами Борреля, такий крок ЄС дасть змогу використовувати наявні кошти для довгострокової підтримки України, не змінюючи при цьому механізмів підтримки.

За його словами, це питання буде детальніше обговорювати наприкінці літа під час неформальної зустрічі глав МЗС.

Раніше про подібні плани Євросоюзу повідомляло видання Politico. За повідомленнями журналістів, цей фонд доповнюватиме вже наявні пропозиції ЄС про виділення €50 млрд на невійськову допомогу Україні.

При цьому Politico повідомляло, що труднощі з реалізацією такого фінансування пов’язані з тим, що цьому плану перешкоджає Угорщина.

Джерело: Foreign Affairs Council

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