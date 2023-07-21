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Венгрия против создания Европейского фонда поддержки ВСУ — Politico

Петер Сійярто
Фото: Depositphotos

Венгрия пока не хочет создания Европейского фонда мира на сумму 20 млрд евро на военные нужды Украины.

Об этом пишет издание Politico.

План создания спецфонда был впервые включен в повестку дня в четверг на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Предусматривается выделение в течение следующих четырех лет не менее 5 млрд евро в год для стран Евросоюза, которые закупают и передают Украине оружие или же обучают украинских военнослужащих.

Венгрия хочет, чтобы украинское правительство исключило венгерский банк OTP из списка так называемых спонсоров войны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет санкционировать выделение дополнительных средств для Европейского фонда мира.

— Мы не можем вести переговоры о новых финансовых обязательствах Европейского фонда мира до решения проблемы OTP, — заявил Сийярто в четверг.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пояснил, что страны-члены ЕС будут договариваться о выделении дополнительных средств в каждом конкретном случае в зависимости от событий на фронте и потребностей Украины.

Окончательное соглашение относительно фонда должно быть согласовано к октябрю, когда лидеры ЕС соберутся в Брюсселе. И некоторые дипломаты полагают, что к этому времени позиция Венгрии может измениться.

Источник: Politico
Война в Украине, Жозеп Боррель, Венгрия
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