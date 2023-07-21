Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Україна може отримати винищувачі F-16 цього року — Кірбі
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив, що українські військові можуть отримати літаки F-16 до кінця року.
Про це він сказав в ефірі Fox News.
Проте Кірбі вважає, що головними потребами ЗСУ все ж є артилерія, амуніція, засоби ППО та броня — танки. Найближчими днями США оголосять про новий пакет військової допомоги для України.
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