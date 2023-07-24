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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Дрони, спорядження та оптичні приціли: китайський експорт до РФ зріс на 69% – Politico

Путін Сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

У 2023 році Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад $100 млн, що у 30 разів більше, ніж Україна. Про це пише видання Politico, посилаючись на отримані митні документи.

Крім цього, на 69% – до більш ніж $225 млн – із Китаю до Росії зріс експорт кераміки, яка використовується у бронежилетах. Тоді як експорт в Україну впав на 61%, до всього лише $5 млн, про що свідчать дані китайської та української митниць.

Згідно з митними документами, російські покупці задекларували замовлення на сотні тисяч бронежилетів і касок виробництва Shanghai H Win.

Як пише видання, це свідчить про те, що попри заклики Китаю до миру, Пекін наближається до червоної лінії в постачанні достатньої кількості нелетального, але корисного у військовому значенні обладнання до Росії.

Крім того, китайські безпілотники можна використовувати для керування артилерійським вогнем або скидання гранат, а оптичні приціли для тепловізорів – для наведення на ціль вночі.

Ці поставки вказують на китайську лазівку в спробах Заходу послабити військову машину Путіна.

– Цілком очевидно, Китай, попри всі свої заяви про те, що він є нейтральною стороною, насправді підтримує позиції Росії в цій війні, – вважає аналітик Хелена Легарда, яка спеціалізується на китайській обороні та зовнішній політиці в Інституті вивчення Китаю Меркатор.

Керівництво китайської компанії Shanghai H Win не змогло пояснити журналістам, як так трапилося, що їхні товари опинилися у Росії. Вивчивши документи, журналісти дійшли до висновків, що закупівлі сотні тисяч бронежилетів і касок проводила російська фірма-одноденка Сільва, зареєстрована в Сибіру.

Крім того, у закупівлях у Shanghai H Win тепловізорів на $11 млн брала участь компанія Ріка. Московська компанія Легіттелеком фігурувала у закупівлі 100 тис. касок і стільки ж у фірми Deekon Shanghai, а ростовська Позитрон імпортувала “шоломи для страйкболу”, “різну кераміку” та інші товари (зокрема дрони DJI Mavic 2 Enterprise Advanced і Mini 2) на суму понад $60 млн від китайської фірми Beijing KRNatural.

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Джерело: Politico
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