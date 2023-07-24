Дрони, спорядження та оптичні приціли: китайський експорт до РФ зріс на 69% – Politico
У 2023 році Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад $100 млн, що у 30 разів більше, ніж Україна. Про це пише видання Politico, посилаючись на отримані митні документи.
Крім цього, на 69% – до більш ніж $225 млн – із Китаю до Росії зріс експорт кераміки, яка використовується у бронежилетах. Тоді як експорт в Україну впав на 61%, до всього лише $5 млн, про що свідчать дані китайської та української митниць.
Згідно з митними документами, російські покупці задекларували замовлення на сотні тисяч бронежилетів і касок виробництва Shanghai H Win.
Як пише видання, це свідчить про те, що попри заклики Китаю до миру, Пекін наближається до червоної лінії в постачанні достатньої кількості нелетального, але корисного у військовому значенні обладнання до Росії.
Крім того, китайські безпілотники можна використовувати для керування артилерійським вогнем або скидання гранат, а оптичні приціли для тепловізорів – для наведення на ціль вночі.
Ці поставки вказують на китайську лазівку в спробах Заходу послабити військову машину Путіна.
– Цілком очевидно, Китай, попри всі свої заяви про те, що він є нейтральною стороною, насправді підтримує позиції Росії в цій війні, – вважає аналітик Хелена Легарда, яка спеціалізується на китайській обороні та зовнішній політиці в Інституті вивчення Китаю Меркатор.
Керівництво китайської компанії Shanghai H Win не змогло пояснити журналістам, як так трапилося, що їхні товари опинилися у Росії. Вивчивши документи, журналісти дійшли до висновків, що закупівлі сотні тисяч бронежилетів і касок проводила російська фірма-одноденка Сільва, зареєстрована в Сибіру.
Крім того, у закупівлях у Shanghai H Win тепловізорів на $11 млн брала участь компанія Ріка. Московська компанія Легіттелеком фігурувала у закупівлі 100 тис. касок і стільки ж у фірми Deekon Shanghai, а ростовська Позитрон імпортувала “шоломи для страйкболу”, “різну кераміку” та інші товари (зокрема дрони DJI Mavic 2 Enterprise Advanced і Mini 2) на суму понад $60 млн від китайської фірми Beijing KRNatural.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик