Китай допомагає Росії обходити санкції та надає військові технології – розвідка США
Китай допомагає Росії уникати західних санкцій і, ймовірно, надає Москві військові технології та технології подвійного призначення для використання в Україні.
Про це, за повідомленням агентства Reuters, йдеться в оприлюдненій у четвер незасекреченій доповіді американської розвідки.
Оцінку Офісу директора національної розвідки (ODNI) оприлюднив у четвер Постійний комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США.
Офіційний Пекін неодноразово заперечував відправку військової техніки до Росії з моменту з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.
– КНР надає деякі технології подвійного призначення, які московські військові використовують для продовження війни в Україні, незважаючи на міжнародний кордон санкцій та експортного контролю, – йдеться у звіті ODNI.
Згідно зі звітом, митні записи демонструють, що державні оборонні компанії КНР відправляють навігаційне обладнання, технології глушіння та деталі винищувачів до
російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями.
У ньому також йдеться про те, що Китай став “ще більш критично важливим партнером” Росії після того, як Москва вторглася в Україну минулого року.
В розвідці зазначають, що Китай і Росія збільшили частку двосторонньої торгівлі в китайській валюті юань, а фінансові установи обох країн розширюють використання внутрішніх
фінансові установи обох країн розширюють використання внутрішніх платіжних систем.
Також у звіті вказується, що Китай збільшив імпорт російського енергетичного експорту, в тому числі нафти і газу, перенаправлених з Європи.
У звіті додається: “Розвідувальному співтовариству бракує достатньої інформації, щоб оцінити, чи Пекін навмисно перешкоджає перевіркам кінцевого використання газу, що проводяться урядом США в рамках експортного контролю за кінцевим використанням американської експортної продукції, включаючи інтерв’ю і розслідування в КНР”.
Раніше цього місяця головний дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн заявив, що Китай постачає до Росії товари, які можуть бути використані як військове обладнання, хоча і не в масовому масштабі.
Американські чиновники раніше висловлювали занепокоєння з приводу поставок “обладнання подвійного призначення” з Китаю до Росії. Однак вони неодноразово заявляли, що поки що не бачать доказів передачі летальної допомоги для використання Росією на полі бою.
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