Для захисту портів від ракетних атак РФ вжито максимальних заходів – Гуменюк

Сили оборони вжили максимальних заходів для захисту портів Одеської області від ракетних та дронових атак з боку Росії.

Про це повідомила речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Небезпеку, яку випромінює РФ у бік портової інфраструктури Одеської області, проаналізовано, та вжито заходів для забезпечення максимальної роботи ППО і її максимальної ефективності, – пояснила вона.

Водночас Гуменюк наголосила, що зараз спостерігається певна пауза, що може свідчити про підготовку ворога до наступних атак за, можливо, новою тактикою.

За її словами, наразі ворог удвічі скоротив кількість кораблів у Чорному морі – до шести, а ракетоносії заведені в пункти базування.

Загалом корабельне угруповання розташовується ближче до південного сходу Криму, і саме там зосереджена активна навігація, оскільки в північно-західній частині Чорного моря вона повністю перекрита самою ж Росією ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну, додала Гуменюк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 521-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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